Токеномика Bongo Cat (BONGO)
Информация о Bongo Cat (BONGO)
Bongo Cat – культовый, всемирно узнаваемый персонаж, известный своими игривыми выходками на бонго-барабанах. Токен BONGO – это мемкоин с честным запуском, созданная для поклонников Bongo Cat во всем мире, объединяющая всемирную сеть сторонников, разделяющих любовь к мемам и проектам, управляемым сообществом. В отличие от других токенов, в BONGO нет предпродаж, командных токенов или централизованного контроля, что делает его по-настоящему открытым и прозрачным проектом для людей. С BONGO веселье и ритм бонго никогда не прекращаются, приглашая всех присоединиться к ритму в легкомысленной, инклюзивной манере.
Токеномика и анализ цен Bongo Cat (BONGO)
Изучите ключевые данные о токеномике и цене Bongo Cat (BONGO), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.
Токеномика Bongo Cat (BONGO): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования
Понимание токеномики Bongo Cat (BONGO) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.
Ключевые метрики и принципы их расчета:
Общее предложение:
Максимальное количество токенов BONGO, которые есть или будут созданы.
Оборотное предложение:
Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.
Макс. предложение:
Жесткий лимит на общее количество токенов BONGO.
FDV (полностью разводненная стоимость):
Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.
Уровень инфляции:
Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.
Почему эти метрики важны для трейдеров?
Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.
Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.
Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.
Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.
Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой BONGO, изучите текущую цену BONGO!
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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.
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Сумма
1 BONGO = 0,011 USD