Токеномика Bongo Cat (BONGO)

Токеномика Bongo Cat (BONGO)

Откройте для себя ключевую информацию о Bongo Cat (BONGO), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Bongo Cat (BONGO)

Bongo Cat – культовый, всемирно узнаваемый персонаж, известный своими игривыми выходками на бонго-барабанах. Токен BONGO – это мемкоин с честным запуском, созданная для поклонников Bongo Cat во всем мире, объединяющая всемирную сеть сторонников, разделяющих любовь к мемам и проектам, управляемым сообществом. В отличие от других токенов, в BONGO нет предпродаж, командных токенов или централизованного контроля, что делает его по-настоящему открытым и прозрачным проектом для людей. С BONGO веселье и ритм бонго никогда не прекращаются, приглашая всех присоединиться к ритму в легкомысленной, инклюзивной манере.

Официальный сайт:
https://thebongocat.com/
Обозреватель блоков:
https://solscan.io/token/HUdqc5MR5h3FssESabPnQ1GTgTcPvnNudAuLj5J6a9sU

Токеномика и анализ цен Bongo Cat (BONGO)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Bongo Cat (BONGO), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 0,00
$ 0,00$ 0,00
Общее предложение:
$ 999,75M
$ 999,75M$ 999,75M
Оборотное предложение:
$ 0,00
$ 0,00$ 0,00
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 11,00M
$ 11,00M$ 11,00M
Исторический максимум:
$ 0,2
$ 0,2$ 0,2
Исторический минимум:
$ 0,000004904838423675
$ 0,000004904838423675$ 0,000004904838423675
Текущая цена:
$ 0,011
$ 0,011$ 0,011

Токеномика Bongo Cat (BONGO): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Bongo Cat (BONGO) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов BONGO, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов BONGO.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой BONGO, изучите текущую цену BONGO!

Как купить BONGO

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История цены Bongo Cat (BONGO)

Анализ истории цены BONGO помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

Прогноз цены BONGO

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.