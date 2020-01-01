Токеномика Bongo Cat (BONGO) Откройте для себя ключевую информацию о Bongo Cat (BONGO), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Bongo Cat (BONGO) Bongo Cat – культовый, всемирно узнаваемый персонаж, известный своими игривыми выходками на бонго-барабанах. Токен BONGO – это мемкоин с честным запуском, созданная для поклонников Bongo Cat во всем мире, объединяющая всемирную сеть сторонников, разделяющих любовь к мемам и проектам, управляемым сообществом. В отличие от других токенов, в BONGO нет предпродаж, командных токенов или централизованного контроля, что делает его по-настоящему открытым и прозрачным проектом для людей. С BONGO веселье и ритм бонго никогда не прекращаются, приглашая всех присоединиться к ритму в легкомысленной, инклюзивной манере. Официальный сайт: https://thebongocat.com/ Обозреватель блоков: https://solscan.io/token/HUdqc5MR5h3FssESabPnQ1GTgTcPvnNudAuLj5J6a9sU Купить BONGO сейчас!

Токеномика и анализ цен Bongo Cat (BONGO) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Bongo Cat (BONGO), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Общее предложение: $ 999,75M $ 999,75M $ 999,75M Оборотное предложение: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (полностью разводненная стоимость): $ 11,00M $ 11,00M $ 11,00M Исторический максимум: $ 0,2 $ 0,2 $ 0,2 Исторический минимум: $ 0,000004904838423675 $ 0,000004904838423675 $ 0,000004904838423675 Текущая цена: $ 0,011 $ 0,011 $ 0,011 Узнайте больше о цене Bongo Cat (BONGO)

Токеномика Bongo Cat (BONGO): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Bongo Cat (BONGO) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов BONGO, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов BONGO. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой BONGO, изучите текущую цену BONGO!

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