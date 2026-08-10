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Передовая аналитика MEXC ИИ предоставляет ежедневные обновления по BOB, включая технический анализ и инвестиционные возможности. Получите свежие ежедневные аналитические данные прямо сейчас!Передовая аналитика MEXC ИИ предоставляет ежедневные обновления по BOB, включая технический анализ и инвестиционные возможности. Получите свежие ежедневные аналитические данные прямо сейчас!

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Технический анализ BOB (BOB) за сегодня

Технический анализ BOB (BOB) за сегодня

Страница анализа BOB предоставляет сгенерированные ИИ данные о ежедневной динамике BOB, ценовых тенденциях и ключевых технических индикаторах. На ней выделены потенциальные движения рынка, торговые возможности и заметные технические паттерны. Узнайте больше об анализе BOB ниже.

Изменение цены BOB (BOB)

Текущая цена24ч7 дн.30 дн.90 дн.
$0,003911---0,79%-10,69%-33,25%
Узнайте больше о цене BOB

Поток капитала BOB

Чистый притокЦена BOBUSDT
ИсторияЧистый притокЦена
2026-08-10$0,00 M0,00
2026-08-09$0,00 M0,00
2026-08-08-$0,01 M0,00
2026-08-07$0,00 M0,00
2026-08-06$0,00 M0,00

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Узнайте больше о BOB

Торгуйте BOB (BOB) рынками на MEXC

Исследуйте спотовые и фьючерсные рынки, просматривайте цены и объемы BOB в режиме реального времени и торгуйте напрямую.

Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
BOB/USDT
$0,003911
$0,003911$0,003911
-1,21%
13.61M (USDT)

Отказ от ответственности

Данная информация не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским, консультационным или любым другим связанным с этими услугами, а также не является советом по покупке, продаже или удержанию каких-либо активов. MEXC Обучение предоставляет информацию исключительно в справочных целях и не является советом по инвестициям. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски и проявляете осторожность при инвестировании. Платформа не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.

Калькулятор BOB в USD

Сумма

BOB
BOB
USD
USD

1 BOB = 0,003911 USD

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