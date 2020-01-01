Токеномика TaskBunny (BNY)

Токеномика TaskBunny (BNY)

Откройте для себя ключевую информацию о TaskBunny (BNY), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о TaskBunny (BNY)

TaskBunny – это инновационный проект, который представляет концепцию Proof of Post (PoP) как новый способ вознаграждения пользователей за их активность в социальных сетях. Вознаграждение выдается в виде собственной криптовалюты под названием BNY, которая выпускается в сети Base. Это гарантирует, что все вознаграждения после их распределения будут проверяемы и надежно записаны в блокчейн.

Официальный сайт:
https://taskbunny.io/
Whitepaper:
https://bny-site-images.s3.amazonaws.com/Whitepaper.pdf
Обозреватель блоков:
https://basescan.org/token/0x6009e7CD237087e6d7570990e8bDac09C3E182B0

Токеномика и анализ цен TaskBunny (BNY)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене TaskBunny (BNY), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 0,00
$ 0,00$ 0,00
Общее предложение:
$ 900,00M
$ 900,00M$ 900,00M
Оборотное предложение:
$ 0,00
$ 0,00$ 0,00
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 1,90M
$ 1,90M$ 1,90M
Исторический максимум:
$ 0,05999
$ 0,05999$ 0,05999
Исторический минимум:
$ 0,001947120717278614
$ 0,001947120717278614$ 0,001947120717278614
Текущая цена:
$ 0,00211
$ 0,00211$ 0,00211

Токеномика TaskBunny (BNY): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики TaskBunny (BNY) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов BNY, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов BNY.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой BNY, изучите текущую цену BNY!

Как купить BNY

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История цены TaskBunny (BNY)

Анализ истории цены BNY помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

Прогноз цены BNY

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.