Токеномика TaskBunny (BNY) Откройте для себя ключевую информацию о TaskBunny (BNY), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о TaskBunny (BNY) TaskBunny – это инновационный проект, который представляет концепцию Proof of Post (PoP) как новый способ вознаграждения пользователей за их активность в социальных сетях. Вознаграждение выдается в виде собственной криптовалюты под названием BNY, которая выпускается в сети Base. Это гарантирует, что все вознаграждения после их распределения будут проверяемы и надежно записаны в блокчейн. Официальный сайт: https://taskbunny.io/ Whitepaper: https://bny-site-images.s3.amazonaws.com/Whitepaper.pdf Обозреватель блоков: https://basescan.org/token/0x6009e7CD237087e6d7570990e8bDac09C3E182B0 Купить BNY сейчас!

Токеномика и анализ цен TaskBunny (BNY) Изучите ключевые данные о токеномике и цене TaskBunny (BNY), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Общее предложение: $ 900,00M $ 900,00M $ 900,00M Оборотное предложение: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (полностью разводненная стоимость): $ 1,90M $ 1,90M $ 1,90M Исторический максимум: $ 0,05999 $ 0,05999 $ 0,05999 Исторический минимум: $ 0,001947120717278614 $ 0,001947120717278614 $ 0,001947120717278614 Текущая цена: $ 0,00211 $ 0,00211 $ 0,00211 Узнайте больше о цене TaskBunny (BNY)

Токеномика TaskBunny (BNY): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики TaskBunny (BNY) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов BNY, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов BNY. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой BNY, изучите текущую цену BNY!

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