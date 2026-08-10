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Передовая аналитика MEXC ИИ предоставляет ежедневные обновления по BNKR, включая технический анализ и инвестиционные возможности. Получите свежие ежедневные аналитические данные прямо сейчас!Передовая аналитика MEXC ИИ предоставляет ежедневные обновления по BNKR, включая технический анализ и инвестиционные возможности. Получите свежие ежедневные аналитические данные прямо сейчас!

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Технический анализ BNKR (BNKR) за сегодня

Технический анализ BNKR (BNKR) за сегодня

Страница анализа BNKR предоставляет сгенерированные ИИ данные о ежедневной динамике BNKR, ценовых тенденциях и ключевых технических индикаторах. На ней выделены потенциальные движения рынка, торговые возможности и заметные технические паттерны. Узнайте больше об анализе BNKR ниже.

Изменение цены BNKR (BNKR)

Текущая цена24ч7 дн.30 дн.90 дн.
$0,0003215--+2,03%-13,29%-5,87%
Узнайте больше о цене BNKR

Поток капитала BNKR

Чистый притокЦена BNKRUSDT
ИсторияЧистый притокЦена
2026-08-10$0,00 M0,00
2026-08-09-$0,17 M0,00
2026-08-08-$0,08 M0,00
2026-08-07$0,18 M0,00
2026-08-06-$0,22 M0,00

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

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Исследуйте спотовые и фьючерсные рынки, просматривайте цены и объемы BNKR в режиме реального времени и торгуйте напрямую.

Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
BNKR/USDT
$0,0003214
$0,0003214$0,0003214
+1,22%
187.65M (USDT)

Отказ от ответственности

Данная информация не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским, консультационным или любым другим связанным с этими услугами, а также не является советом по покупке, продаже или удержанию каких-либо активов. MEXC Обучение предоставляет информацию исключительно в справочных целях и не является советом по инвестициям. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски и проявляете осторожность при инвестировании. Платформа не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.

Калькулятор BNKR в USD

Сумма

BNKR
BNKR
USD
USD

1 BNKR = 0,0003215 USD

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