Что такое Barely Not Broke (BNBCOIN)

BARELY NOT BROKE ($BNBCON) – это токен сообщества BNB Chain, который воспевает стойкость и юмор криптоинвесторов, объединяя всех, кто едва держится на плаву, но все еще в игре.

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Токеномика Barely Not Broke (BNBCOIN)

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BNBCOIN на местную валюту

1 BNBCOIN к VND ₫ 0,34762115 1 BNBCOIN к AUD A$ 0,0000200792 1 BNBCOIN к GBP ￡ 0,0000096433 1 BNBCOIN к EUR € 0,0000113606 1 BNBCOIN к USD $ 0,00001321 1 BNBCOIN к MYR RM 0,0000560104 1 BNBCOIN к TRY ₺ 0,0005199456 1 BNBCOIN к JPY ¥ 0,0018990696 1 BNBCOIN к RUB ₽ 0,0010385702 1 BNBCOIN к INR ₹ 0,001133418 1 BNBCOIN к IDR Rp 0,2165573424 1 BNBCOIN к KRW ₩ 0,0178753757 1 BNBCOIN к PHP ₱ 0,000743723 1 BNBCOIN к EGP ￡E. 0,0006634062 1 BNBCOIN к BRL R$ 0,000072655 1 BNBCOIN к CAD C$ 0,0000178335 1 BNBCOIN к BDT ৳ 0,0016147904 1 BNBCOIN к NGN ₦ 0,0204172439 1 BNBCOIN к UAH ₴ 0,0005488755 1 BNBCOIN к VES Bs 0,001321 1 BNBCOIN к PKR Rs 0,0037379016 1 BNBCOIN к KZT ₸ 0,0067707855 1 BNBCOIN к THB ฿ 0,0004284003 1 BNBCOIN к TWD NT$ 0,0003885061 1 BNBCOIN к AED د.إ 0,0000484807 1 BNBCOIN к CHF Fr 0,000010568 1 BNBCOIN к HKD HK$ 0,0001035664 1 BNBCOIN к MAD .د.م 0,000120211 1 BNBCOIN к MXN $ 0,0002487443

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