Что такое BNB Card (BNBCARD)

BNBCard – это созданный сообществом мем-токен, вдохновленный изображением «Карты раннего разработчика», выпущенной Binance. Благодаря творческому подходу и распространению в социальных сетях сообщество разработало концепцию увлекательной «карты DIY». Суть $BNBCard заключается в участии и расширении сообщества, подчеркивая веселую и непринужденную атмосферу, а не сложную финансовую логику. Он представляет собой уникальное очарование культуры мемов и демонстрирует безграничный потенциал силы сообщества.

BNB Card доступен на MEXC, обеспечивая удобство покупки, удержания, перевода и стейкинга токена непосредственно на нашей платформе. Независимо от того, являетесь ли вы опытным инвестором или новичком в мире криптовалют, MEXC предлагает удобный интерфейс и множество инструментов для эффективного управления вашими инвестициями в BNB Card. Для получения более подробной информации об этом токене мы приглашаем вас посетить нашу страницу, посвященную знакомству с цифровыми активами.



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BNB Card Прогноз Цены

Прогнозирование цены криптовалюты включает в себя прогнозирование или спекуляцию на будущей стоимости криптовалют. Эти прогнозы направлены на предсказание потенциальной будущей стоимости конкретных криптовалют, таких как BNB Card, Bitcoin или Ethereum. Какова будет цена BNBCARD в будущем? Сколько он будет стоить в 2026, 2027, 2028 и вплоть до 2050 года? Подробную информацию о прогнозах вы можете найти на нашей странице Прогноза цены BNB Card.

История цен BNB Card

Отслеживание траектории движения цены BNBCARD дает ценное представление о ее прошлых результатах и помогает инвесторам понять факторы, влияющие на ее стоимость с течением времени. Понимание этих исторических закономерностей может дать ценный контекст для оценки потенциальной траектории BNBCARD в будущем. Для получения подробной информации об истории цен перейдите на страницу Истории цен BNB Card.

Как купить BNB Card (BNBCARD)

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BNBCARD на местную валюту

1 BNBCARD к VND ₫ 24.5615139 1 BNBCARD к AUD A$ 0.001523061 1 BNBCARD к GBP ￡ 0.000728004 1 BNBCARD к EUR € 0.000842952 1 BNBCARD к USD $ 0.0009579 1 BNBCARD к MYR RM 0.004233918 1 BNBCARD к TRY ₺ 0.036457674 1 BNBCARD к JPY ¥ 0.137487387 1 BNBCARD к RUB ₽ 0.079716438 1 BNBCARD к INR ₹ 0.082456032 1 BNBCARD к IDR Rp 15.964993614 1 BNBCARD к KRW ₩ 1.360649055 1 BNBCARD к PHP ₱ 0.054772722 1 BNBCARD к EGP ￡E. 0.04914027 1 BNBCARD к BRL R$ 0.005613294 1 BNBCARD к CAD C$ 0.001321902 1 BNBCARD к BDT ৳ 0.116413587 1 BNBCARD к NGN ₦ 1.530187776 1 BNBCARD к UAH ₴ 0.03965706 1 BNBCARD к VES Bs 0.0680109 1 BNBCARD к PKR Rs 0.268614318 1 BNBCARD к KZT ₸ 0.495033141 1 BNBCARD к THB ฿ 0.032060913 1 BNBCARD к TWD NT$ 0.031007223 1 BNBCARD к AED د.إ 0.003515493 1 BNBCARD к CHF Fr 0.000775899 1 BNBCARD к HKD HK$ 0.007423725 1 BNBCARD к MAD .د.م 0.00890847 1 BNBCARD к MXN $ 0.019474107

Источники BNB Card

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Люди также спрашивают: Другие вопросы о BNB Card Какова цена BNB Card (BNBCARD) сегодня? Текущая цена BNB Card (BNBCARD) составляет 0.0009579 USD . Какова рыночная капитализация BNB Card (BNBCARD)? Текущая рыночная капитализация BNB Card составляет $ 957.90K USD . Она рассчитывается путем умножения текущего предложения BNBCARD на его рыночную цену в реальном времени 0.0009579 USD . Каково оборотное предложение BNB Card (BNBCARD)? Текущее оборотное предложение BNB Card (BNBCARD) составляет 1.00B USD . Какова была самая высокая цена BNB Card (BNBCARD)? По состоянию на 2025-04-12 самая высокая цена BNB Card (BNBCARD) составляет 0.021 USD . Каков 24-часовой объем торгов BNB Card (BNBCARD)? 24-часовой объем торгов BNB Card (BNBCARD) составляет $ 71.05K USD . Вы можете найти больше торгуемых токенов на MEXC и проверить их 24-часовой объем торгов.

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