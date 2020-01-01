Токеномика BlueMove (BLUEMOVE) Откройте для себя ключевую информацию о BlueMove (BLUEMOVE), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о BlueMove (BLUEMOVE) BlueMove - это замечательное суперприложение, построенное на блокчейнах Aptos и Sui, предоставляющее пользователям NFT launchpad, маркетплейс и DEX, все на одной платформе. Оно предлагает полную функциональность и удобный веб-сайт и мобильные устройства, что делает его отличным выбором для трейдеров и разработчиков. Официальный сайт: https://bluemove.net/ Whitepaper: https://docs.bluemove.net/docs/welcome-to-bluemove Обозреватель блоков: https://aptoscan.com/coin/0x27fafcc4e39daac97556af8a803dbb52bcb03f0821898dc845ac54225b9793eb::move_coin::MoveCoin Купить BLUEMOVE сейчас!

Токеномика и анализ цен BlueMove (BLUEMOVE) Изучите ключевые данные о токеномике и цене BlueMove (BLUEMOVE), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 2,16M $ 2,16M $ 2,16M Общее предложение: $ 300,00M $ 300,00M $ 300,00M Оборотное предложение: $ 217,50M $ 217,50M $ 217,50M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 2,98M $ 2,98M $ 2,98M Исторический максимум: $ 0,1889 $ 0,1889 $ 0,1889 Исторический минимум: $ 0,007666537267199644 $ 0,007666537267199644 $ 0,007666537267199644 Текущая цена: $ 0,009922 $ 0,009922 $ 0,009922 Узнайте больше о цене BlueMove (BLUEMOVE)

Токеномика BlueMove (BLUEMOVE): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики BlueMove (BLUEMOVE) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов BLUEMOVE, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов BLUEMOVE. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой BLUEMOVE, изучите текущую цену BLUEMOVE!

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