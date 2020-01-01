Токеномика BlueMove (BLUEMOVE)

Токеномика BlueMove (BLUEMOVE)

Откройте для себя ключевую информацию о BlueMove (BLUEMOVE), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о BlueMove (BLUEMOVE)

BlueMove - это замечательное суперприложение, построенное на блокчейнах Aptos и Sui, предоставляющее пользователям NFT launchpad, маркетплейс и DEX, все на одной платформе. Оно предлагает полную функциональность и удобный веб-сайт и мобильные устройства, что делает его отличным выбором для трейдеров и разработчиков.

Официальный сайт:
https://bluemove.net/
Whitepaper:
https://docs.bluemove.net/docs/welcome-to-bluemove
Обозреватель блоков:
https://aptoscan.com/coin/0x27fafcc4e39daac97556af8a803dbb52bcb03f0821898dc845ac54225b9793eb::move_coin::MoveCoin

Токеномика и анализ цен BlueMove (BLUEMOVE)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене BlueMove (BLUEMOVE), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 2,16M
$ 2,16M$ 2,16M
Общее предложение:
$ 300,00M
$ 300,00M$ 300,00M
Оборотное предложение:
$ 217,50M
$ 217,50M$ 217,50M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 2,98M
$ 2,98M$ 2,98M
Исторический максимум:
$ 0,1889
$ 0,1889$ 0,1889
Исторический минимум:
$ 0,007666537267199644
$ 0,007666537267199644$ 0,007666537267199644
Текущая цена:
$ 0,009922
$ 0,009922$ 0,009922

Токеномика BlueMove (BLUEMOVE): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики BlueMove (BLUEMOVE) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов BLUEMOVE, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов BLUEMOVE.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой BLUEMOVE, изучите текущую цену BLUEMOVE!

Как купить BLUEMOVE

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История цены BlueMove (BLUEMOVE)

Анализ истории цены BLUEMOVE помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

Прогноз цены BLUEMOVE

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.