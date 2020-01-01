Токеномика BloodLoop (BLS) Откройте для себя ключевую информацию о BloodLoop (BLS), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о BloodLoop (BLS) В антиутопическом будущем, где фракции борются за контроль над страной, BloodLoop открывает неумолимую боевую систему, где команды опытных героев вступают в эпические схватки. Каждый герой обладает уникальными способностями, что позволяет игрокам использовать различные стили игры и стратегические подходы. Используя экономику $BLS и NFT как скины, игра является пионером экономической петли, устойчивой и выгодной, построенной на привычных, но инновационных принципах. Официальный сайт: https://www.bloodloop.com Whitepaper: https://whitepaper.bloodloop.com Обозреватель блоков: https://snowtrace.io/token/0x46B9144771Cb3195D66e4EDA643a7493fADCAF9D/balances?chainId=43114 Купить BLS сейчас!

Токеномика и анализ цен BloodLoop (BLS) Изучите ключевые данные о токеномике и цене BloodLoop (BLS), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 794,14K $ 794,14K $ 794,14K Общее предложение: $ 350,00M $ 350,00M $ 350,00M Оборотное предложение: $ 52,42M $ 52,42M $ 52,42M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 5,30M $ 5,30M $ 5,30M Исторический максимум: $ 0,53828 $ 0,53828 $ 0,53828 Исторический минимум: $ 0,008951833943778756 $ 0,008951833943778756 $ 0,008951833943778756 Текущая цена: $ 0,01515 $ 0,01515 $ 0,01515 Узнайте больше о цене BloodLoop (BLS)

Токеномика BloodLoop (BLS): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики BloodLoop (BLS) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов BLS, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов BLS. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой BLS, изучите текущую цену BLS!

Как купить BLS Заинтересованы в добавлении BloodLoop (BLS) в свой портфель? MEXC поддерживает различные способы покупки BLS, включая кредитные карты, банковские переводы и одноранговую торговлю. Независимо от того, новичок вы или профессионал, MEXC делает покупку криптовалют легкой и безопасной. Изучите, как купить BLS на MEXC прямо сейчас!

История цены BloodLoop (BLS) Анализ истории цены BLS помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа. Изучите историю цены BLS прямо сейчас!

Прогноз цены BLS Хотите узнать, куда может двигаться BLS? Наша страница прогноза цены BLS объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд. Посмотрите прогноз цены токена BLS прямо сейчас!

Почему вам стоит выбрать MEXC? MEXC является одной из лучших в мире криптовалютных бирж, которой доверяют миллионы пользователей по всему миру. Будь вы новичок или профессионал, MEXC является вашим самым легким путем к криптовалюте Более 4 000 торговых пар на рынках спотовой и фьючерсной торговли Самые быстрые листинги токенов среди бирж №1 по ликвидности в индустрии Самые низкие комиссии, круглосуточная поддержка клиентов 100%+ прозрачность резерва токенов для средств пользователей Сверхнизкие входные барьеры: Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT

Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT : Ваш самый легкий путь к криптовалюте! Купить сейчас!