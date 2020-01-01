Токеномика BloodLoop (BLS)
Информация о BloodLoop (BLS)
В антиутопическом будущем, где фракции борются за контроль над страной, BloodLoop открывает неумолимую боевую систему, где команды опытных героев вступают в эпические схватки. Каждый герой обладает уникальными способностями, что позволяет игрокам использовать различные стили игры и стратегические подходы. Используя экономику $BLS и NFT как скины, игра является пионером экономической петли, устойчивой и выгодной, построенной на привычных, но инновационных принципах.
Токеномика и анализ цен BloodLoop (BLS)
Изучите ключевые данные о токеномике и цене BloodLoop (BLS), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.
Токеномика BloodLoop (BLS): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования
Понимание токеномики BloodLoop (BLS) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.
Ключевые метрики и принципы их расчета:
Общее предложение:
Максимальное количество токенов BLS, которые есть или будут созданы.
Оборотное предложение:
Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.
Макс. предложение:
Жесткий лимит на общее количество токенов BLS.
FDV (полностью разводненная стоимость):
Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.
Уровень инфляции:
Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.
Почему эти метрики важны для трейдеров?
Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.
Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.
Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.
Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.
Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой BLS, изучите текущую цену BLS!
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Отказ от ответственности
Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.
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Сумма
1 BLS = 0,01515 USD