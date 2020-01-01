Токеномика BloodLoop (BLS)

Токеномика BloodLoop (BLS)

Откройте для себя ключевую информацию о BloodLoop (BLS), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о BloodLoop (BLS)

В антиутопическом будущем, где фракции борются за контроль над страной, BloodLoop открывает неумолимую боевую систему, где команды опытных героев вступают в эпические схватки. Каждый герой обладает уникальными способностями, что позволяет игрокам использовать различные стили игры и стратегические подходы. Используя экономику $BLS и NFT как скины, игра является пионером экономической петли, устойчивой и выгодной, построенной на привычных, но инновационных принципах.

Официальный сайт:
https://www.bloodloop.com
Whitepaper:
https://whitepaper.bloodloop.com
Обозреватель блоков:
https://snowtrace.io/token/0x46B9144771Cb3195D66e4EDA643a7493fADCAF9D/balances?chainId=43114

Токеномика и анализ цен BloodLoop (BLS)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене BloodLoop (BLS), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 794,14K
$ 794,14K$ 794,14K
Общее предложение:
$ 350,00M
$ 350,00M$ 350,00M
Оборотное предложение:
$ 52,42M
$ 52,42M$ 52,42M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 5,30M
$ 5,30M$ 5,30M
Исторический максимум:
$ 0,53828
$ 0,53828$ 0,53828
Исторический минимум:
$ 0,008951833943778756
$ 0,008951833943778756$ 0,008951833943778756
Текущая цена:
$ 0,01515
$ 0,01515$ 0,01515

Токеномика BloodLoop (BLS): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики BloodLoop (BLS) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов BLS, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов BLS.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой BLS, изучите текущую цену BLS!

Как купить BLS

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История цены BloodLoop (BLS)

Анализ истории цены BLS помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.