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Передовая аналитика MEXC ИИ предоставляет ежедневные обновления по Bless, включая технический анализ и инвестиционные возможности. Получите свежие ежедневные аналитические данные прямо сейчас!Передовая аналитика MEXC ИИ предоставляет ежедневные обновления по Bless, включая технический анализ и инвестиционные возможности. Получите свежие ежедневные аналитические данные прямо сейчас!

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Технический анализ Bless (BLESS) за сегодня

Технический анализ Bless (BLESS) за сегодня

Страница анализа Bless предоставляет сгенерированные ИИ данные о ежедневной динамике BLESS, ценовых тенденциях и ключевых технических индикаторах. На ней выделены потенциальные движения рынка, торговые возможности и заметные технические паттерны. Узнайте больше об анализе Bless ниже.

Изменение цены Bless (BLESS)

Текущая цена24ч7 дн.30 дн.90 дн.
$0,012467---31,73%+55,97%+87,67%
Узнайте больше о цене Bless

Технические индикаторы Bless

Технический анализ рассматривает ценовое действие и общие индикаторы, чтобы понять тренд и импульс. Ниже представлен автоматический снэпшот Bless на нескольких временных интервалах, в котором кратко описывается текущий технический настрой и то, о чем график сигнализирует в дальнейшем. Это техническое чтение, а не гарантированный прогноз, поэтому, пожалуйста, проведите собственное исследование и управляйте рисками должным образом.

АктивнаяпродажаПродажаНейтральноПокупкаАктивнаяпокупка
Активная покупка
Продажа 2
Нейтрально 6
Покупка 18
Скользящие средние:Активная покупкаПродажа 0Нейтрально 0Покупка 14
Технические индикаторы:НейтральноПродажа 2Нейтрально 6Покупка 4
Название
Классический
Фибоначчи
R3
0,012472
0,012467
R2
0,012467
0,012461
R1
0,012457
0,012457
PP
0,012452
0,012452
S1
0,012441
0,012446
S2
0,012436
0,012442
S3
0,012426
0,012436

Рыночные сигналы Bless

Текущий чистый объем открытых ордеров
-0,81M
$2,20 M
$3,01 M
Отложенные покупки (USDT)
Отложенные продажи (USDT)
3-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
0,31M
3-дневные активные покупки
$66,45 M
3-дневные активные продажи
$66,14 M
7-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
1,46M
7-дневные активные покупки
$210,93 M
7-дневные активные продажи
$209,47 M

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Поток капитала Bless

Чистый притокЦена BLESSUSDT
ИсторияЧистый притокЦена
2026-08-10$0,00 M0,01
2026-08-09-$0,03 M0,01
2026-08-08$0,01 M0,01
2026-08-07-$0,09 M0,01
2026-08-06-$0,02 M0,02

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

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Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
BLESS/USDT
$0,012467
$0,012467$0,012467
-1,83%
48.21M (USDT)

Отказ от ответственности

Данная информация не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским, консультационным или любым другим связанным с этими услугами, а также не является советом по покупке, продаже или удержанию каких-либо активов. MEXC Обучение предоставляет информацию исключительно в справочных целях и не является советом по инвестициям. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски и проявляете осторожность при инвестировании. Платформа не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.

Калькулятор BLESS в USD

Сумма

BLESS
BLESS
USD
USD

1 BLESS = 0,012467 USD

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