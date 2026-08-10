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Технический анализ Blast (BLAST) за сегодня

Технический анализ Blast (BLAST) за сегодня

Страница анализа Blast предоставляет сгенерированные ИИ данные о ежедневной динамике BLAST, ценовых тенденциях и ключевых технических индикаторах. На ней выделены потенциальные движения рынка, торговые возможности и заметные технические паттерны. Узнайте больше об анализе Blast ниже.

Изменение цены Blast (BLAST)

Текущая цена24ч7 дн.30 дн.90 дн.
$0,0002491--+2,72%-9,78%-51,69%
Узнайте больше о цене Blast

Технические индикаторы Blast

Технический анализ рассматривает ценовое действие и общие индикаторы, чтобы понять тренд и импульс. Ниже представлен автоматический снэпшот Blast на нескольких временных интервалах, в котором кратко описывается текущий технический настрой и то, о чем график сигнализирует в дальнейшем. Это техническое чтение, а не гарантированный прогноз, поэтому, пожалуйста, проведите собственное исследование и управляйте рисками должным образом.

АктивнаяпродажаПродажаНейтральноПокупкаАктивнаяпокупка
Продажа
Продажа 13
Нейтрально 5
Покупка 8
Скользящие средние:Активная продажаПродажа 11Нейтрально 2Покупка 1
Технические индикаторы:ПокупкаПродажа 2Нейтрально 3Покупка 7
Название
Классический
Фибоначчи
R3
0,00025
0,00025
R2
0,00025
0,0002499
R1
0,0002499
0,0002499
PP
0,0002499
0,0002499
S1
0,0002498
0,0002498
S2
0,0002498
0,0002498
S3
0,0002497
0,0002498

Рыночные сигналы Blast

Текущий чистый объем открытых ордеров
-0,07M
$1,15 M
$1,21 M
Отложенные покупки (USDT)
Отложенные продажи (USDT)
3-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
0,00M
3-дневные активные покупки
$0,01 M
3-дневные активные продажи
$0,02 M
7-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
0,01M
7-дневные активные покупки
$0,06 M
7-дневные активные продажи
$0,04 M

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Поток капитала Blast

Чистый притокЦена BLASTUSDT
ИсторияЧистый притокЦена
2026-08-10$0,00 M0,00
2026-08-09$0,00 M0,00
2026-08-08$0,00 M0,00
2026-08-07-$0,01 M0,00
2026-08-06$0,00 M0,00

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

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Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
BLAST/USDT
$0,0002493
$0,0002493$0,0002493
-0,08%
220.14M (USDT)

Отказ от ответственности

Данная информация не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским, консультационным или любым другим связанным с этими услугами, а также не является советом по покупке, продаже или удержанию каких-либо активов. MEXC Обучение предоставляет информацию исключительно в справочных целях и не является советом по инвестициям. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски и проявляете осторожность при инвестировании. Платформа не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.

Калькулятор BLAST в USD

Сумма

BLAST
BLAST
USD
USD

1 BLAST = 0,0002491 USD

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