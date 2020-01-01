Токеномика BladeGames (BLADE) Откройте для себя ключевую информацию о BladeGames (BLADE), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о BladeGames (BLADE) Blade Games - это ончейн игра + экосистема ИИ-агентов, построенная на основе стека zkVM. Мы создаем ИИ-агентов, действующих в играх, где пользователи могут играть, тренироваться и создавать свою собственную ончейн-экономику. Официальный сайт: https://bladedao.games/ Whitepaper: https://docs.bladedao.games/ Обозреватель блоков: https://app.nansen.ai/token-god-mode?chain=arbitrum&tab=transactions&tokenAddress=0xE8B201BE5357c07F0Aa58693F98FB048323777f9 Купить BLADE сейчас!

Токеномика и анализ цен BladeGames (BLADE) Изучите ключевые данные о токеномике и цене BladeGames (BLADE), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Общее предложение: $ 100,00M $ 100,00M $ 100,00M Оборотное предложение: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (полностью разводненная стоимость): $ 1,84M $ 1,84M $ 1,84M Исторический максимум: $ 1,83 $ 1,83 $ 1,83 Исторический минимум: $ 0,015252808676669746 $ 0,015252808676669746 $ 0,015252808676669746 Текущая цена: $ 0,01843 $ 0,01843 $ 0,01843 Узнайте больше о цене BladeGames (BLADE)

Токеномика BladeGames (BLADE): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики BladeGames (BLADE) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов BLADE, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов BLADE. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой BLADE, изучите текущую цену BLADE!

Как купить BLADE Заинтересованы в добавлении BladeGames (BLADE) в свой портфель? MEXC поддерживает различные способы покупки BLADE, включая кредитные карты, банковские переводы и одноранговую торговлю. Независимо от того, новичок вы или профессионал, MEXC делает покупку криптовалют легкой и безопасной. Изучите, как купить BLADE на MEXC прямо сейчас!

История цены BladeGames (BLADE) Анализ истории цены BLADE помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа. Изучите историю цены BLADE прямо сейчас!

Прогноз цены BLADE Хотите узнать, куда может двигаться BLADE? Наша страница прогноза цены BLADE объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд. Посмотрите прогноз цены токена BLADE прямо сейчас!

Почему вам стоит выбрать MEXC? MEXC является одной из лучших в мире криптовалютных бирж, которой доверяют миллионы пользователей по всему миру. Будь вы новичок или профессионал, MEXC является вашим самым легким путем к криптовалюте Более 4 000 торговых пар на рынках спотовой и фьючерсной торговли Самые быстрые листинги токенов среди бирж №1 по ликвидности в индустрии Самые низкие комиссии, круглосуточная поддержка клиентов 100%+ прозрачность резерва токенов для средств пользователей Сверхнизкие входные барьеры: Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT

Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT : Ваш самый легкий путь к криптовалюте! Купить сейчас!