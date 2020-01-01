Токеномика BladeGames (BLADE)

Токеномика BladeGames (BLADE)

Откройте для себя ключевую информацию о BladeGames (BLADE), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о BladeGames (BLADE)

Blade Games - это ончейн игра + экосистема ИИ-агентов, построенная на основе стека zkVM. Мы создаем ИИ-агентов, действующих в играх, где пользователи могут играть, тренироваться и создавать свою собственную ончейн-экономику.

Официальный сайт:
https://bladedao.games/
Whitepaper:
https://docs.bladedao.games/
Обозреватель блоков:
https://app.nansen.ai/token-god-mode?chain=arbitrum&tab=transactions&tokenAddress=0xE8B201BE5357c07F0Aa58693F98FB048323777f9

Токеномика и анализ цен BladeGames (BLADE)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене BladeGames (BLADE), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 0,00
$ 0,00$ 0,00
Общее предложение:
$ 100,00M
$ 100,00M$ 100,00M
Оборотное предложение:
$ 0,00
$ 0,00$ 0,00
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 1,84M
$ 1,84M$ 1,84M
Исторический максимум:
$ 1,83
$ 1,83$ 1,83
Исторический минимум:
$ 0,015252808676669746
$ 0,015252808676669746$ 0,015252808676669746
Текущая цена:
$ 0,01843
$ 0,01843$ 0,01843

Токеномика BladeGames (BLADE): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики BladeGames (BLADE) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов BLADE, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов BLADE.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой BLADE, изучите текущую цену BLADE!

Как купить BLADE

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История цены BladeGames (BLADE)

Анализ истории цены BLADE помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.