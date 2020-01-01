Токеномика BizAuto (BIZA)

Токеномика BizAuto (BIZA)

Откройте для себя ключевую информацию о BizAuto (BIZA), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о BizAuto (BIZA)

BizAuto — это криптоактив, который можно использовать в качестве платежного средства, а BizAuto MainNet повышает скорость транзакций и применяет технологию квантовых случайных чисел для повышения безопасности за счет принятия консенсусного алгоритма Delegated Proof-of-Stake (DPoS).

Официальный сайт:
https://amaxg.net/
Whitepaper:
https://amaxg.gitbook.io/whitepaper-eng/
Обозреватель блоков:
https://explorer.bizauto.io/

Токеномика и анализ цен BizAuto (BIZA)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене BizAuto (BIZA), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 1,37M
$ 1,37M$ 1,37M
Общее предложение:
$ 3,80B
$ 3,80B$ 3,80B
Оборотное предложение:
$ 2,68B
$ 2,68B$ 2,68B
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 1,94M
$ 1,94M$ 1,94M
Исторический максимум:
$ 0,035
$ 0,035$ 0,035
Исторический минимум:
$ 0,000457746253566623
$ 0,000457746253566623$ 0,000457746253566623
Текущая цена:
$ 0,00051
$ 0,00051$ 0,00051

Токеномика BizAuto (BIZA): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики BizAuto (BIZA) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов BIZA, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов BIZA.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой BIZA, изучите текущую цену BIZA!

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История цены BizAuto (BIZA)

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.