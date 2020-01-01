Токеномика BizAuto (BIZA) Откройте для себя ключевую информацию о BizAuto (BIZA), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о BizAuto (BIZA) BizAuto — это криптоактив, который можно использовать в качестве платежного средства, а BizAuto MainNet повышает скорость транзакций и применяет технологию квантовых случайных чисел для повышения безопасности за счет принятия консенсусного алгоритма Delegated Proof-of-Stake (DPoS). Официальный сайт: https://amaxg.net/ Whitepaper: https://amaxg.gitbook.io/whitepaper-eng/ Обозреватель блоков: https://explorer.bizauto.io/ Купить BIZA сейчас!

Токеномика и анализ цен BizAuto (BIZA) Изучите ключевые данные о токеномике и цене BizAuto (BIZA), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 1,37M $ 1,37M $ 1,37M Общее предложение: $ 3,80B $ 3,80B $ 3,80B Оборотное предложение: $ 2,68B $ 2,68B $ 2,68B FDV (полностью разводненная стоимость): $ 1,94M $ 1,94M $ 1,94M Исторический максимум: $ 0,035 $ 0,035 $ 0,035 Исторический минимум: $ 0,000457746253566623 $ 0,000457746253566623 $ 0,000457746253566623 Текущая цена: $ 0,00051 $ 0,00051 $ 0,00051 Узнайте больше о цене BizAuto (BIZA)

Токеномика BizAuto (BIZA): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики BizAuto (BIZA) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов BIZA, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов BIZA. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой BIZA, изучите текущую цену BIZA!

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