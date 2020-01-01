Токеномика BitFolio (BITFOLIO)

Токеномика BitFolio (BITFOLIO)

Откройте для себя ключевую информацию о BitFolio (BITFOLIO), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о BitFolio (BITFOLIO)

Bitfolio автоматизирует торговлю с помощью управления портфелем на основе искусственного интеллекта, копи-трейдинга и стратегий с поправкой на риск. Агент должен в режиме реального времени получать информацию и совершать сделки, что делает его идеальным помощником для трейдеров.

Официальный сайт:
https://www.strikebit.io/
Whitepaper:
https://docs.strikebit.io/
Обозреватель блоков:
https://basescan.org/token/0x3313BD1e0e06BC0a9effb673517a33d548856fd5

Токеномика и анализ цен BitFolio (BITFOLIO)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене BitFolio (BITFOLIO), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
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Общее предложение:
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Оборотное предложение:
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FDV (полностью разводненная стоимость):
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Исторический максимум:
$ 4,19998
$ 4,19998$ 4,19998
Исторический минимум:
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Текущая цена:
$ 0,00000000000000000006
$ 0,00000000000000000006$ 0,00000000000000000006

Токеномика BitFolio (BITFOLIO): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики BitFolio (BITFOLIO) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов BITFOLIO, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов BITFOLIO.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой BITFOLIO, изучите текущую цену BITFOLIO!

Как купить BITFOLIO

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История цены BitFolio (BITFOLIO)

Анализ истории цены BITFOLIO помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.