Токеномика Bitcicoin (BITCI) Откройте для себя ключевую информацию о Bitcicoin (BITCI), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Bitcicoin (BITCI) BITCI coin is the main coin of Bitcichain blockchain. Bitcichain is private proof of Authority (PoA) Blockchain Network. Bitcichain is designed to provide blockchain solutions businesses. Every single token project is backed by realworld businesses. sports club, construction companies, energy companies etc. Every new business who joins the bitcichain network gets a private node to keep the blockchain decentralised. Most of the blockchain projects cover online and fintech solutions. Any business who wants to be on Bitcichain has to have physical real word assets. Energy company with energy plants, construction company with constructed estates, Sportclubs with players and teams etc. Официальный сайт: https://www.bitcichain.com/en Whitepaper: https://www.bitcichain.com/assets/files/whitepaper_en.pdf Обозреватель блоков: https://v2.bitciexplorer.com/ Купить BITCI сейчас!

Токеномика и анализ цен Bitcicoin (BITCI) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Bitcicoin (BITCI), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 249,77K $ 249,77K $ 249,77K Общее предложение: $ 100,00B $ 100,00B $ 100,00B Оборотное предложение: $ 7,71B $ 7,71B $ 7,71B FDV (полностью разводненная стоимость): $ 3,24M $ 3,24M $ 3,24M Исторический максимум: $ 0,029 $ 0,029 $ 0,029 Исторический минимум: $ 0,000022086915634769 $ 0,000022086915634769 $ 0,000022086915634769 Текущая цена: $ 0,0000324 $ 0,0000324 $ 0,0000324 Узнайте больше о цене Bitcicoin (BITCI)

Токеномика Bitcicoin (BITCI): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Bitcicoin (BITCI) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов BITCI, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов BITCI. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой BITCI, изучите текущую цену BITCI!

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