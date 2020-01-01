Токеномика Bitbull (BITBULL) Откройте для себя ключевую информацию о Bitbull (BITBULL), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Bitbull (BITBULL) BITBULL приносит в мир разумные деньги, выполняя первоначальное обещание Биткойна как "одноранговой электронной наличности". Торговцы и пользователи получают широкие возможности благодаря низким комиссиям и надежным подтверждениям. Будущее сияет благодаря неограниченному росту, глобальному принятию, инновациям без разрешения и децентрализации. Официальный сайт: https://bitbull21.co/ Whitepaper: https://bitbull21.co/white-paper.pdf Обозреватель блоков: https://bscscan.com/token/0xf45b4f064e28214cc60ee812246b14ecd4323575 Купить BITBULL сейчас!

Токеномика и анализ цен Bitbull (BITBULL) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Bitbull (BITBULL), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Общее предложение: $ 21,00M $ 21,00M $ 21,00M Оборотное предложение: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (полностью разводненная стоимость): $ 21,44K $ 21,44K $ 21,44K Исторический максимум: $ 150 $ 150 $ 150 Исторический минимум: $ 0,000290161883059232 $ 0,000290161883059232 $ 0,000290161883059232 Текущая цена: $ 0,001021 $ 0,001021 $ 0,001021 Узнайте больше о цене Bitbull (BITBULL)

Токеномика Bitbull (BITBULL): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Bitbull (BITBULL) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов BITBULL, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов BITBULL. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой BITBULL, изучите текущую цену BITBULL!

Как купить BITBULL Заинтересованы в добавлении Bitbull (BITBULL) в свой портфель? MEXC поддерживает различные способы покупки BITBULL, включая кредитные карты, банковские переводы и одноранговую торговлю. Независимо от того, новичок вы или профессионал, MEXC делает покупку криптовалют легкой и безопасной. Изучите, как купить BITBULL на MEXC прямо сейчас!

История цены Bitbull (BITBULL) Анализ истории цены BITBULL помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа. Изучите историю цены BITBULL прямо сейчас!

Прогноз цены BITBULL Хотите узнать, куда может двигаться BITBULL? Наша страница прогноза цены BITBULL объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд. Посмотрите прогноз цены токена BITBULL прямо сейчас!

Почему вам стоит выбрать MEXC? MEXC является одной из лучших в мире криптовалютных бирж, которой доверяют миллионы пользователей по всему миру. Будь вы новичок или профессионал, MEXC является вашим самым легким путем к криптовалюте Более 4 000 торговых пар на рынках спотовой и фьючерсной торговли Самые быстрые листинги токенов среди бирж №1 по ликвидности в индустрии Самые низкие комиссии, круглосуточная поддержка клиентов 100%+ прозрачность резерва токенов для средств пользователей Сверхнизкие входные барьеры: Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT

Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT : Ваш самый легкий путь к криптовалюте! Купить сейчас!