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Технический анализ Moonbirds (BIRB) за сегодня

Технический анализ Moonbirds (BIRB) за сегодня

Страница анализа Moonbirds предоставляет сгенерированные ИИ данные о ежедневной динамике BIRB, ценовых тенденциях и ключевых технических индикаторах. На ней выделены потенциальные движения рынка, торговые возможности и заметные технические паттерны. Узнайте больше об анализе Moonbirds ниже.

Изменение цены Moonbirds (BIRB)

Текущая цена24ч7 дн.30 дн.90 дн.
$0,05344--+17,99%-13,60%-61,59%
Узнайте больше о цене Moonbirds

Технические индикаторы Moonbirds

Технический анализ рассматривает ценовое действие и общие индикаторы, чтобы понять тренд и импульс. Ниже представлен автоматический снэпшот Moonbirds на нескольких временных интервалах, в котором кратко описывается текущий технический настрой и то, о чем график сигнализирует в дальнейшем. Это техническое чтение, а не гарантированный прогноз, поэтому, пожалуйста, проведите собственное исследование и управляйте рисками должным образом.

АктивнаяпродажаПродажаНейтральноПокупкаАктивнаяпокупка
Нейтрально
Продажа 11
Нейтрально 2
Покупка 13
Скользящие средние:НейтральноПродажа 8Нейтрально 0Покупка 6
Технические индикаторы:ПокупкаПродажа 3Нейтрально 2Покупка 7
Название
Классический
Фибоначчи
R3
0,05348
0,05346
R2
0,05346
0,05344
R1
0,05343
0,05343
PP
0,05341
0,05341
S1
0,05338
0,05339
S2
0,05336
0,05338
S3
0,05333
0,05336

Рыночные сигналы Moonbirds

Текущий чистый объем открытых ордеров
-1,38M
$8,55 M
$9,93 M
Отложенные покупки (USDT)
Отложенные продажи (USDT)
3-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
0,00M
3-дневные активные покупки
$0,04 M
3-дневные активные продажи
$0,04 M
7-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
0,00M
7-дневные активные покупки
$0,27 M
7-дневные активные продажи
$0,27 M

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Поток капитала Moonbirds

Чистый притокЦена BIRBUSDT
ИсторияЧистый притокЦена
2026-08-10-$0,02 M0,05
2026-08-09-$0,03 M0,05
2026-08-08-$0,15 M0,05
2026-08-07-$0,09 M0,05
2026-08-06-$0,01 M0,05

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

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Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
BIRB/USDT
$0,05344
$0,05344$0,05344
-0,18%
1.00M (USDT)
BIRB/USDC
$0,05207
$0,05207$0,05207
-0,53%
1.11M (USDT)

Отказ от ответственности

Данная информация не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским, консультационным или любым другим связанным с этими услугами, а также не является советом по покупке, продаже или удержанию каких-либо активов. MEXC Обучение предоставляет информацию исключительно в справочных целях и не является советом по инвестициям. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски и проявляете осторожность при инвестировании. Платформа не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.

Калькулятор BIRB в USD

Сумма

BIRB
BIRB
USD
USD

1 BIRB = 0,05344 USD

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