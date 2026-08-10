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Передовая аналитика MEXC ИИ предоставляет ежедневные обновления по BIO Protocol, включая технический анализ и инвестиционные возможности. Получите свежие ежедневные аналитические данные прямо сейчас!Передовая аналитика MEXC ИИ предоставляет ежедневные обновления по BIO Protocol, включая технический анализ и инвестиционные возможности. Получите свежие ежедневные аналитические данные прямо сейчас!

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Технический анализ BIO Protocol (BIO) за сегодня

Технический анализ BIO Protocol (BIO) за сегодня

Страница анализа BIO Protocol предоставляет сгенерированные ИИ данные о ежедневной динамике BIO, ценовых тенденциях и ключевых технических индикаторах. На ней выделены потенциальные движения рынка, торговые возможности и заметные технические паттерны. Узнайте больше об анализе BIO Protocol ниже.

Изменение цены BIO Protocol (BIO)

Текущая цена24ч7 дн.30 дн.90 дн.
$0,02706--+23,90%-5,12%-42,74%
Узнайте больше о цене BIO Protocol

Технические индикаторы BIO Protocol

Технический анализ рассматривает ценовое действие и общие индикаторы, чтобы понять тренд и импульс. Ниже представлен автоматический снэпшот BIO Protocol на нескольких временных интервалах, в котором кратко описывается текущий технический настрой и то, о чем график сигнализирует в дальнейшем. Это техническое чтение, а не гарантированный прогноз, поэтому, пожалуйста, проведите собственное исследование и управляйте рисками должным образом.

АктивнаяпродажаПродажаНейтральноПокупкаАктивнаяпокупка
Покупка
Продажа 7
Нейтрально 1
Покупка 18
Скользящие средние:Активная покупкаПродажа 0Нейтрально 0Покупка 14
Технические индикаторы:ПродажаПродажа 7Нейтрально 1Покупка 4
Название
Классический
Фибоначчи
R3
0,02705
0,02704
R2
0,02704
0,02703
R1
0,02703
0,02703
PP
0,02702
0,02702
S1
0,02701
0,02701
S2
0,027
0,02701
S3
0,02699
0,027

Рыночные сигналы BIO Protocol

Текущий чистый объем открытых ордеров
0,11M
$3,54 M
$3,43 M
Отложенные покупки (USDT)
Отложенные продажи (USDT)
3-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
0,00M
3-дневные активные покупки
$0,10 M
3-дневные активные продажи
$0,11 M
7-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
0,01M
7-дневные активные покупки
$0,24 M
7-дневные активные продажи
$0,23 M

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Поток капитала BIO Protocol

Чистый притокЦена BIOUSDT
ИсторияЧистый притокЦена
2026-08-10$0,01 M0,03
2026-08-09-$0,15 M0,03
2026-08-08-$0,07 M0,02
2026-08-07-$0,07 M0,02
2026-08-06-$0,13 M0,02

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

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Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
BIO/USDT
$0,02705
$0,02705$0,02705
+5,37%
3.04M (USDT)
BIO/USDC
$0,02705
$0,02705$0,02705
+5,33%
2.10M (USDT)

Отказ от ответственности

Данная информация не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским, консультационным или любым другим связанным с этими услугами, а также не является советом по покупке, продаже или удержанию каких-либо активов. MEXC Обучение предоставляет информацию исключительно в справочных целях и не является советом по инвестициям. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски и проявляете осторожность при инвестировании. Платформа не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.

Калькулятор BIO в USD

Сумма

BIO
BIO
USD
USD

1 BIO = 0,02706 USD

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