Технический анализ BIO Protocol (BIO) за сегодня Страница анализа BIO Protocol предоставляет сгенерированные ИИ данные о ежедневной динамике BIO, ценовых тенденциях и ключевых технических индикаторах. На ней выделены потенциальные движения рынка, торговые возможности и заметные технические паттерны. Узнайте больше об анализе BIO Protocol ниже. Регистрация

Изменение цены BIO Protocol (BIO) Текущая цена 24ч 7 дн. 30 дн. 90 дн. $0,02706 -- +23,90% -5,12% -42,74%

Технические индикаторы BIO Protocol

Технический анализ рассматривает ценовое действие и общие индикаторы, чтобы понять тренд и импульс. Ниже представлен автоматический снэпшот BIO Protocol на нескольких временных интервалах, в котором кратко описывается текущий технический настрой и то, о чем график сигнализирует в дальнейшем. Это техническое чтение, а не гарантированный прогноз, поэтому, пожалуйста, проведите собственное исследование и управляйте рисками должным образом.

1м 5м 15м 30м 1ч 4ч 8ч 1д 1н Активная продажа Продажа Нейтрально Покупка Активная покупка Покупка Продажа 7 Нейтрально 1 Покупка 18 Скользящие средние : Активная покупка Продажа 0 Нейтрально 0 Покупка 14 Технические индикаторы : Продажа Продажа 7 Нейтрально 1 Покупка 4 Точки разворота Скользящие средние Технические индикаторы Название Классический Фибоначчи R3 0,02705 0,02704 R2 0,02704 0,02703 R1 0,02703 0,02703 PP 0,02702 0,02702 S1 0,02701 0,02701 S2 0,027 0,02701 S3 0,02699 0,027

Рыночные сигналы BIO Protocol Текущий чистый объем открытых ордеров 0,11M $3,54 M $3,43 M Отложенные покупки (USDT) Отложенные продажи (USDT) 3-дневная разница между активными сделками покупки-продажи 0,00M 3-дневные активные покупки $0,10 M 3-дневные активные продажи $0,11 M 7-дневная разница между активными сделками покупки-продажи 0,01M 7-дневные активные покупки $0,24 M 7-дневные активные продажи $0,23 M Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом. Поток капитала BIO Protocol Чистый приток Цена BIOUSDT История Чистый приток Цена 2026-08-10 $0,01 M 0,03 2026-08-09 -$0,15 M 0,03 2026-08-08 -$0,07 M 0,02 2026-08-07 -$0,07 M 0,02 2026-08-06 -$0,13 M 0,02 Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Торгуйте BIO Protocol (BIO) рынками на MEXC Исследуйте спотовые и фьючерсные рынки, просматривайте цены и объемы BIO Protocol в режиме реального времени и торгуйте напрямую. Пары Цена Изменение за 24ч Объем за 24ч BIO / USDT $0,02705 $0,02705 $0,02705 +5,37% 3.04M (USDT) Торговля BIO / USDC $0,02705 $0,02705 $0,02705 +5,33% 2.10M (USDT) Торговля