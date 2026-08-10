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Технический анализ Billions (BILL) за сегодня

Технический анализ Billions (BILL) за сегодня

Страница анализа Billions предоставляет сгенерированные ИИ данные о ежедневной динамике BILL, ценовых тенденциях и ключевых технических индикаторах. На ней выделены потенциальные движения рынка, торговые возможности и заметные технические паттерны. Узнайте больше об анализе Billions ниже.

Изменение цены Billions (BILL)

Текущая цена24ч7 дн.30 дн.90 дн.
$0,02559--+12,98%-34,36%-83,53%
Узнайте больше о цене Billions

Технические индикаторы Billions

Технический анализ рассматривает ценовое действие и общие индикаторы, чтобы понять тренд и импульс. Ниже представлен автоматический снэпшот Billions на нескольких временных интервалах, в котором кратко описывается текущий технический настрой и то, о чем график сигнализирует в дальнейшем. Это техническое чтение, а не гарантированный прогноз, поэтому, пожалуйста, проведите собственное исследование и управляйте рисками должным образом.

АктивнаяпродажаПродажаНейтральноПокупкаАктивнаяпокупка
Нейтрально
Продажа 10
Нейтрально 3
Покупка 13
Скользящие средние:НейтральноПродажа 8Нейтрально 0Покупка 6
Технические индикаторы:ПокупкаПродажа 2Нейтрально 3Покупка 7
Название
Классический
Фибоначчи
R3
0,02561
0,0256
R2
0,0256
0,0256
R1
0,0256
0,0256
PP
0,02559
0,02559
S1
0,02559
0,02559
S2
0,02558
0,02559
S3
0,02558
0,02558

Рыночные сигналы Billions

Текущий чистый объем открытых ордеров
-0,51M
$2,12 M
$2,63 M
Отложенные покупки (USDT)
Отложенные продажи (USDT)
3-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
0,02M
3-дневные активные покупки
$1,61 M
3-дневные активные продажи
$1,59 M
7-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
-0,02M
7-дневные активные покупки
$2,86 M
7-дневные активные продажи
$2,89 M

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Поток капитала Billions

Чистый притокЦена BILLUSDT
ИсторияЧистый притокЦена
2026-08-10-$0,17 M0,03
2026-08-09$0,23 M0,03
2026-08-08$0,08 M0,02
2026-08-07-$0,19 M0,02
2026-08-06-$0,05 M0,02

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

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Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
BILL/USDC
$0,02559
$0,02559$0,02559
+0,19%
2.24M (USDT)
BILL/USDT
$0,02557
$0,02557$0,02557
-0,06%
5.02M (USDT)

Отказ от ответственности

Данная информация не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским, консультационным или любым другим связанным с этими услугами, а также не является советом по покупке, продаже или удержанию каких-либо активов. MEXC Обучение предоставляет информацию исключительно в справочных целях и не является советом по инвестициям. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски и проявляете осторожность при инвестировании. Платформа не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.

Калькулятор BILL в USD

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1 BILL = 0,02559 USD

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