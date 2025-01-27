Основные моменты криптовалютного рынка MEXC – декабрь 2024 года
Этот отчет охватывает ключевые тенденции и значимые события на криптовалютном рынке на декабрь 2024 года.
Edward Coristine Курс (BIGBALLS)
Текущая цена Edward Coristine (BIGBALLS) сегодня составляет 0.0309 USD с текущей рыночной капитализацией -- USD. Курс BIGBALLS к USD обновляется в режиме реального времени.
Ключевые рыночные показатели Edward Coristine:
- 24-часовой объем торговли составляет $ 159.47K USD
- Изменение цены Edward Coristine в течение дня составляет +210.00%
- Оборотное предложение составляет -- USD
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Отслеживайте изменения цены Edward Coristine за сегодня, а также за 30, 60 и 90 дней:
|Период
|Изменение (USD)
|Изменение (%)
|Сегодня
|$ +0.021
|+210.00%
|30 дней
|$ +0.0209
|+209.00%
|60 дней
|$ +0.0209
|+209.00%
|90 дней
|$ +0.0209
|+209.00%
Ознакомьтесь с последней информацией о ценах Edward Coristine: минимальная и максимальная цена за 24ч, ATH и дневные изменения:
+16.51%
+210.00%
+209.00%
Погрузитесь в рыночную статистику: рыночную капитализацию, 24-часовой объем и предложение:
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Этот отчет охватывает ключевые тенденции и значимые события на криптовалютном рынке на декабрь 2024 года.
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Сумма
1 BIGBALLS = 0.0309 USD