Токеномика BOSS FIGHTERS (BFTOKEN)

Токеномика BOSS FIGHTERS (BFTOKEN)

Откройте для себя ключевую информацию о BOSS FIGHTERS (BFTOKEN), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о BOSS FIGHTERS (BFTOKEN)

BOSS FIGHTERS – это быстро развивающаяся многопользовательская игра, сочетающая в себе доступность Web2 и владение Web3. Один игрок управляет гигантским боссом, а другие объединяются в команды бойцов для веселых и хаотичных сражений.

Официальный сайт:
https://bossfighters.game/
Whitepaper:
https://wiki.bossfighters.game/
Обозреватель блоков:
https://etherscan.io/address/0x9B784F7Fd6C888463666eb2c05AA6E61628E06B2

Токеномика и анализ цен BOSS FIGHTERS (BFTOKEN)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене BOSS FIGHTERS (BFTOKEN), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 328,15K
$ 328,15K$ 328,15K
Общее предложение:
$ 1,00B
$ 1,00B$ 1,00B
Оборотное предложение:
$ 44,25M
$ 44,25M$ 44,25M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 7,42M
$ 7,42M$ 7,42M
Исторический максимум:
$ 0,085
$ 0,085$ 0,085
Исторический минимум:
$ 0,00636643990265684
$ 0,00636643990265684$ 0,00636643990265684
Текущая цена:
$ 0,007415
$ 0,007415$ 0,007415

Токеномика BOSS FIGHTERS (BFTOKEN): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики BOSS FIGHTERS (BFTOKEN) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов BFTOKEN, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов BFTOKEN.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой BFTOKEN, изучите текущую цену BFTOKEN!

Как купить BFTOKEN

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История цены BOSS FIGHTERS (BFTOKEN)

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.