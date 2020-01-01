Токеномика BOSS FIGHTERS (BFTOKEN) Откройте для себя ключевую информацию о BOSS FIGHTERS (BFTOKEN), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о BOSS FIGHTERS (BFTOKEN) BOSS FIGHTERS – это быстро развивающаяся многопользовательская игра, сочетающая в себе доступность Web2 и владение Web3. Один игрок управляет гигантским боссом, а другие объединяются в команды бойцов для веселых и хаотичных сражений. Официальный сайт: https://bossfighters.game/ Whitepaper: https://wiki.bossfighters.game/ Обозреватель блоков: https://etherscan.io/address/0x9B784F7Fd6C888463666eb2c05AA6E61628E06B2 Купить BFTOKEN сейчас!

Токеномика и анализ цен BOSS FIGHTERS (BFTOKEN) Изучите ключевые данные о токеномике и цене BOSS FIGHTERS (BFTOKEN), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 328,15K $ 328,15K $ 328,15K Общее предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Оборотное предложение: $ 44,25M $ 44,25M $ 44,25M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 7,42M $ 7,42M $ 7,42M Исторический максимум: $ 0,085 $ 0,085 $ 0,085 Исторический минимум: $ 0,00636643990265684 $ 0,00636643990265684 $ 0,00636643990265684 Текущая цена: $ 0,007415 $ 0,007415 $ 0,007415 Узнайте больше о цене BOSS FIGHTERS (BFTOKEN)

Токеномика BOSS FIGHTERS (BFTOKEN): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики BOSS FIGHTERS (BFTOKEN) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов BFTOKEN, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов BFTOKEN. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой BFTOKEN, изучите текущую цену BFTOKEN!

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