Что такое BOSS FIGHTERS (BFTOKEN)

BOSS FIGHTERS – это быстро развивающаяся многопользовательская игра, сочетающая в себе доступность Web2 и владение Web3. Один игрок управляет гигантским боссом, а другие объединяются в команды бойцов для веселых и хаотичных сражений.

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BOSS FIGHTERS Прогноз Цены

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BFTOKEN на местную валюту

1 BFTOKEN к VND ₫ 519,23025 1 BFTOKEN к AUD A$ 0,031185 1 BFTOKEN к GBP ￡ 0,0147825 1 BFTOKEN к EUR € 0,0176175 1 BFTOKEN к USD $ 0,02025 1 BFTOKEN к MYR RM 0,085455 1 BFTOKEN к TRY ₺ 0,7891425 1 BFTOKEN к JPY ¥ 2,90223 1 BFTOKEN к RUB ₽ 1,6149375 1 BFTOKEN к INR ₹ 1,7267175 1 BFTOKEN к IDR Rp 331,96716 1 BFTOKEN к PHP ₱ 1,1236725 1 BFTOKEN к EGP ￡E. 1,0094625 1 BFTOKEN к BRL R$ 0,114615 1 BFTOKEN к CAD C$ 0,0277425 1 BFTOKEN к BDT ৳ 2,4670575 1 BFTOKEN к NGN ₦ 32,0409675 1 BFTOKEN к UAH ₴ 0,841995 1 BFTOKEN к VES Bs 1,9035 1 BFTOKEN к PKR Rs 5,7026025 1 BFTOKEN к KZT ₸ 10,31049 1 BFTOKEN к THB ฿ 0,66258 1 BFTOKEN к TWD NT$ 0,606285 1 BFTOKEN к AED د.إ 0,0743175 1 BFTOKEN к CHF Fr 0,016605 1 BFTOKEN к HKD HK$ 0,1585575 1 BFTOKEN к MAD .د.م 0,1856925 1 BFTOKEN к MXN $ 0,38961

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