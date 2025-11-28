Betura – это платформа Daily Fantasy Sports (DFS) нового поколения, основанная в декабре 2023 года, которая сочетает в себе прозрачность блокчейна и инновации в области искусственного интеллекта, чтобы обеспечить глобальный опыт без KYC и с мгновенными выплатами. Созданная на Solana с поддержкой ETH, BNB и SOL, Betura позволяет игрокам формировать команды, участвовать в конкурсах и зарабатывать реальные награды.