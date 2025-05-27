Что такое BETTY ON BOOP (BETTY)

$BETTY – первый токен, запущенный на платформе Boop, названный в честь подружки Бендера из мультсериала «Футурама». Будучи первым мемкоином на Boop, $BETTY сочетает в себе ностальгию и платформенную историю и рассматривается как многообещающий проект ранней стадии.

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BETTY ON BOOP Прогноз Цены

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BETTY на местную валюту

1 BETTY к VND ₫ 2,53281798 1 BETTY к AUD A$ 0,0001521212 1 BETTY к GBP ￡ 0,0000721094 1 BETTY к EUR € 0,0000869264 1 BETTY к USD $ 0,00009878 1 BETTY к MYR RM 0,0004168516 1 BETTY к TRY ₺ 0,0038484688 1 BETTY к JPY ¥ 0,0141719666 1 BETTY к RUB ₽ 0,0079024 1 BETTY к INR ₹ 0,008430873 1 BETTY к IDR Rp 1,6193440032 1 BETTY к PHP ₱ 0,0054842656 1 BETTY к EGP ￡E. 0,004919244 1 BETTY к BRL R$ 0,0005600826 1 BETTY к CAD C$ 0,0001353286 1 BETTY к BDT ৳ 0,0120343674 1 BETTY к NGN ₦ 0,1562966306 1 BETTY к UAH ₴ 0,0041072724 1 BETTY к VES Bs 0,00928532 1 BETTY к PKR Rs 0,0278174358 1 BETTY к KZT ₸ 0,0502948248 1 BETTY к THB ฿ 0,0032330694 1 BETTY к TWD NT$ 0,0029634 1 BETTY к AED د.إ 0,0003625226 1 BETTY к CHF Fr 0,0000809996 1 BETTY к HKD HK$ 0,0007734474 1 BETTY к MAD .د.م 0,0009058126 1 BETTY к MXN $ 0,001901515

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Люди также спрашивают: Другие вопросы о BETTY ON BOOP Какова цена BETTY ON BOOP (BETTY) сегодня? Текущая цена BETTY ON BOOP (BETTY) составляет 0,00009878 USD . Какова рыночная капитализация BETTY ON BOOP (BETTY)? Текущая рыночная капитализация BETTY ON BOOP составляет -- USD . Она рассчитывается путем умножения текущего предложения BETTY на его рыночную цену в реальном времени 0,00009878 USD . Каково оборотное предложение BETTY ON BOOP (BETTY)? Текущее оборотное предложение BETTY ON BOOP (BETTY) составляет -- USD . Какова была самая высокая цена BETTY ON BOOP (BETTY)? По состоянию на 2025-05-27 самая высокая цена BETTY ON BOOP (BETTY) составляет 0,004356 USD . Каков 24-часовой объем торгов BETTY ON BOOP (BETTY)? 24-часовой объем торгов BETTY ON BOOP (BETTY) составляет $ 57,14K USD . Вы можете найти больше торгуемых токенов на MEXC и проверить их 24-часовой объем торгов.

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