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Технический анализ Bert (BERT) за сегодня

Технический анализ Bert (BERT) за сегодня

Страница анализа Bert предоставляет сгенерированные ИИ данные о ежедневной динамике BERT, ценовых тенденциях и ключевых технических индикаторах. На ней выделены потенциальные движения рынка, торговые возможности и заметные технические паттерны. Узнайте больше об анализе Bert ниже.

Изменение цены Bert (BERT)

Текущая цена24ч7 дн.30 дн.90 дн.
$0,008846--+6,95%-12,11%-56,21%
Узнайте больше о цене Bert

Поток капитала Bert

Чистый притокЦена BERTUSDT
ИсторияЧистый притокЦена
2026-08-10$0,00 M0,01
2026-08-09$0,00 M0,01
2026-08-08$0,00 M0,01
2026-08-07$0,00 M0,01
2026-08-06$0,00 M0,01

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

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Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
BERT/USDT
$0,008842
$0,008842$0,008842
-5,01%
5.52M (USDT)

Отказ от ответственности

Данная информация не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским, консультационным или любым другим связанным с этими услугами, а также не является советом по покупке, продаже или удержанию каких-либо активов. MEXC Обучение предоставляет информацию исключительно в справочных целях и не является советом по инвестициям. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски и проявляете осторожность при инвестировании. Платформа не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.

Калькулятор BERT в USD

Сумма

BERT
BERT
USD
USD

1 BERT = 0,008846 USD

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