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Технический анализ BERA (BERA) за сегодня

Технический анализ BERA (BERA) за сегодня

Страница анализа BERA предоставляет сгенерированные ИИ данные о ежедневной динамике BERA, ценовых тенденциях и ключевых технических индикаторах. На ней выделены потенциальные движения рынка, торговые возможности и заметные технические паттерны. Узнайте больше об анализе BERA ниже.

Изменение цены BERA (BERA)

Текущая цена24ч7 дн.30 дн.90 дн.
$0,1555--+3,59%-22,33%-60,66%
Узнайте больше о цене BERA

Технические индикаторы BERA

Технический анализ рассматривает ценовое действие и общие индикаторы, чтобы понять тренд и импульс. Ниже представлен автоматический снэпшот BERA на нескольких временных интервалах, в котором кратко описывается текущий технический настрой и то, о чем график сигнализирует в дальнейшем. Это техническое чтение, а не гарантированный прогноз, поэтому, пожалуйста, проведите собственное исследование и управляйте рисками должным образом.

АктивнаяпродажаПродажаНейтральноПокупкаАктивнаяпокупка
Нейтрально
Продажа 9
Нейтрально 7
Покупка 10
Скользящие средние:ПродажаПродажа 8Нейтрально 4Покупка 2
Технические индикаторы:Активная покупкаПродажа 1Нейтрально 3Покупка 8
Название
Классический
Фибоначчи
R3
0,1554
0,1553
R2
0,1553
0,1553
R1
0,1553
0,1553
PP
0,1552
0,1552
S1
0,1552
0,1552
S2
0,1551
0,1552
S3
0,1551
0,1551

Рыночные сигналы BERA

Текущий чистый объем открытых ордеров
0,15M
$4,20 M
$4,05 M
Отложенные покупки (USDT)
Отложенные продажи (USDT)
3-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
0,03M
3-дневные активные покупки
$0,16 M
3-дневные активные продажи
$0,13 M
7-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
0,03M
7-дневные активные покупки
$0,35 M
7-дневные активные продажи
$0,31 M

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Поток капитала BERA

Чистый притокЦена BERAUSDT
ИсторияЧистый притокЦена
2026-08-10$0,02 M0,16
2026-08-09-$0,10 M0,16
2026-08-08-$0,06 M0,16
2026-08-07-$0,07 M0,16
2026-08-06-$0,02 M0,16

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

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Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
BERA/USDT
$0,1555
$0,1555$0,1555
-0,63%
519.51K (USDT)
BERA/USDC
$0,1554
$0,1554$0,1554
-0,70%
386.51K (USDT)

Отказ от ответственности

Данная информация не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским, консультационным или любым другим связанным с этими услугами, а также не является советом по покупке, продаже или удержанию каких-либо активов. MEXC Обучение предоставляет информацию исключительно в справочных целях и не является советом по инвестициям. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски и проявляете осторожность при инвестировании. Платформа не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.

Калькулятор BERA в USD

Сумма

BERA
BERA
USD
USD

1 BERA = 0,1555 USD

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