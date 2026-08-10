Технический анализ BERA (BERA) за сегодня
Изменение цены BERA (BERA)
|Текущая цена
|24ч
|7 дн.
|30 дн.
|90 дн.
|$0,1555
|--
|+3,59%
|-22,33%
|-60,66%
Технические индикаторы BERA
Технический анализ рассматривает ценовое действие и общие индикаторы, чтобы понять тренд и импульс. Ниже представлен автоматический снэпшот BERA на нескольких временных интервалах, в котором кратко описывается текущий технический настрой и то, о чем график сигнализирует в дальнейшем. Это техническое чтение, а не гарантированный прогноз, поэтому, пожалуйста, проведите собственное исследование и управляйте рисками должным образом.
|Скользящие средние:
|Продажа
|Продажа 8
|Нейтрально 4
|Покупка 2
|Технические индикаторы:
|Активная покупка
|Продажа 1
|Нейтрально 3
|Покупка 8
Рыночные сигналы BERA
Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.
Поток капитала BERA
|История
|Чистый приток
|Цена
|2026-08-10
|$0,02 M
|0,16
|2026-08-09
|-$0,10 M
|0,16
|2026-08-08
|-$0,06 M
|0,16
|2026-08-07
|-$0,07 M
|0,16
|2026-08-06
|-$0,02 M
|0,16
Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.
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