Что такое Benjamin (BENJI)

Первый ИИ-агент на Story, сфокусированный на DeFAI и IP.

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Benjamin Прогноз Цены

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BENJI на местную валюту

1 BENJI к VND ₫ 21.871773 1 BENJI к AUD A$ 0.00135627 1 BENJI к GBP ￡ 0.00064828 1 BENJI к EUR € 0.00075064 1 BENJI к USD $ 0.000853 1 BENJI к MYR RM 0.00377026 1 BENJI к TRY ₺ 0.03246518 1 BENJI к JPY ¥ 0.12289171 1 BENJI к RUB ₽ 0.07099519 1 BENJI к INR ₹ 0.07345183 1 BENJI к IDR Rp 14.45762495 1 BENJI к KRW ₩ 1.21164385 1 BENJI к PHP ₱ 0.04859541 1 BENJI к EGP ￡E. 0.04378449 1 BENJI к BRL R$ 0.00499005 1 BENJI к CAD C$ 0.00117714 1 BENJI к BDT ৳ 0.10366509 1 BENJI к NGN ₦ 1.36261632 1 BENJI к UAH ₴ 0.0353142 1 BENJI к VES Bs 0.060563 1 BENJI к PKR Rs 0.23919826 1 BENJI к KZT ₸ 0.44082187 1 BENJI к THB ฿ 0.02855844 1 BENJI к TWD NT$ 0.02758602 1 BENJI к AED د.إ 0.00313051 1 BENJI к CHF Fr 0.00069093 1 BENJI к HKD HK$ 0.00661075 1 BENJI к MAD .د.م 0.0079329 1 BENJI к MXN $ 0.01729031

Источники Benjamin

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