Токеномика BeFi Labs (BEFI)

Токеномика BeFi Labs (BEFI)

Откройте для себя ключевую информацию о BeFi Labs (BEFI), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о BeFi Labs (BEFI)

Торговый терминал ₿RC20 функционирует с вашими любимыми криптовалютными кошельками.

Официальный сайт:
https://befilabs.com/
Whitepaper:
https://docs.befilabs.com/befi-labs/introduction
Обозреватель блоков:
https://etherscan.io/token/0x8b9b95292f890DF47fFf5aC9Cbe93d5fC242bd51

Токеномика и анализ цен BeFi Labs (BEFI)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене BeFi Labs (BEFI), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 256,23K
$ 256,23K$ 256,23K
Общее предложение:
$ 210,00M
$ 210,00M$ 210,00M
Оборотное предложение:
$ 77,64M
$ 77,64M$ 77,64M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 693,00K
$ 693,00K$ 693,00K
Исторический максимум:
$ 0,51813
$ 0,51813$ 0,51813
Исторический минимум:
$ 0,002974630710423959
$ 0,002974630710423959$ 0,002974630710423959
Текущая цена:
$ 0,0033
$ 0,0033$ 0,0033

Токеномика BeFi Labs (BEFI): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики BeFi Labs (BEFI) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов BEFI, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов BEFI.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой BEFI, изучите текущую цену BEFI!

Как купить BEFI

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История цены BeFi Labs (BEFI)

Анализ истории цены BEFI помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

Прогноз цены BEFI

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.