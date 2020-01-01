Токеномика BeFi Labs (BEFI) Откройте для себя ключевую информацию о BeFi Labs (BEFI), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о BeFi Labs (BEFI) Торговый терминал ₿RC20 функционирует с вашими любимыми криптовалютными кошельками. Официальный сайт: https://befilabs.com/ Whitepaper: https://docs.befilabs.com/befi-labs/introduction Обозреватель блоков: https://etherscan.io/token/0x8b9b95292f890DF47fFf5aC9Cbe93d5fC242bd51 Купить BEFI сейчас!

Токеномика и анализ цен BeFi Labs (BEFI) Изучите ключевые данные о токеномике и цене BeFi Labs (BEFI), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 256,23K $ 256,23K $ 256,23K Общее предложение: $ 210,00M $ 210,00M $ 210,00M Оборотное предложение: $ 77,64M $ 77,64M $ 77,64M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 693,00K $ 693,00K $ 693,00K Исторический максимум: $ 0,51813 $ 0,51813 $ 0,51813 Исторический минимум: $ 0,002974630710423959 $ 0,002974630710423959 $ 0,002974630710423959 Текущая цена: $ 0,0033 $ 0,0033 $ 0,0033 Узнайте больше о цене BeFi Labs (BEFI)

Токеномика BeFi Labs (BEFI): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики BeFi Labs (BEFI) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов BEFI, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов BEFI. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой BEFI, изучите текущую цену BEFI!

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