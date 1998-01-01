Токеномика Beercoin 2 (BEER2)

Токеномика Beercoin 2 (BEER2)

Откройте для себя ключевую информацию о Beercoin 2 (BEER2), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
USD

Информация о Beercoin 2 (BEER2)

Вы когда-нибудь мечтали о лучшей версии пива? Более крепком, более пенистом, более совершенном. Просто попробуйте BEER 2.0. Beer 2.0 – это не просто обновление; это приверженность ценностям нашего сообщества и общей идее децентрализованного, приятного и выгодного опыта.

Официальный сайт:
https://beercoin2.wtf
Обозреватель блоков:
https://solscan.io/token/GCKTFLxkMeUTUbuQM1k6f1cy4o4tC2V13ye2ebL3p52r

Токеномика и анализ цен Beercoin 2 (BEER2)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Beercoin 2 (BEER2), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
--
----
Общее предложение:
$ 888,89B
$ 888,89B$ 888,89B
Оборотное предложение:
--
----
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 497,78K
$ 497,78K$ 497,78K
Исторический максимум:
$ 0,00005583
$ 0,00005583$ 0,00005583
Исторический минимум:
$ 0,00002124900493636
$ 0,00002124900493636$ 0,00002124900493636
Текущая цена:
$ 0,00000056
$ 0,00000056$ 0,00000056

Токеномика Beercoin 2 (BEER2): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Beercoin 2 (BEER2) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов BEER2, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов BEER2.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой BEER2, изучите текущую цену BEER2!

Как купить BEER2

Заинтересованы в добавлении Beercoin 2 (BEER2) в свой портфель? MEXC поддерживает различные способы покупки BEER2, включая кредитные карты, банковские переводы и одноранговую торговлю. Независимо от того, новичок вы или профессионал, MEXC делает покупку криптовалют легкой и безопасной.

История цены Beercoin 2 (BEER2)

Анализ истории цены BEER2 помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

Прогноз цены BEER2

Хотите узнать, куда может двигаться BEER2? Наша страница прогноза цены BEER2 объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд.

Почему вам стоит выбрать MEXC?

MEXC является одной из лучших в мире криптовалютных бирж, которой доверяют миллионы пользователей по всему миру. Будь вы новичок или профессионал, MEXC является вашим самым легким путем к криптовалюте

Более 4 000 торговых пар на рынках спотовой и фьючерсной торговли
Самые быстрые листинги токенов среди бирж
№1 по ликвидности в индустрии
Самые низкие комиссии, круглосуточная поддержка клиентов
100%+ прозрачность резерва токенов для средств пользователей
Сверхнизкие входные барьеры: Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT
mc_how_why_title
Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT: Ваш самый легкий путь к криптовалюте!

Отказ от ответственности

Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.