Токеномика SUNBEANS (BEANS)

Токеномика SUNBEANS (BEANS)

Откройте для себя ключевую информацию о SUNBEANS (BEANS), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о SUNBEANS (BEANS)

SUNBEANS – это арт-мемкоин, который поддерживает создание, выставку и торговлю цифровым искусством. Он выходит за рамки типичного подхода к созданию и торговле цифровым искусством исключительно в виде NFT, предоставляя среду, где работы художников можно увидеть и узнать больше об их создании, через галереи. В то же время он поддерживает общение между художниками и участниками. С помощью онлайн- и офлайн-галерей SUNBEANS стремится создать экосистему, в которой художники могут выставлять свои работы, а участники – наблюдать за их ростом.

Официальный сайт:
https://beanstrx.meme/
Whitepaper:
https://the-hype-lab.gitbook.io/sunbeans
Обозреватель блоков:
https://tronscan.org/#/token20/TQCfza5xo7srwPsYvdpQgYbgQAUWcAcjSa

Токеномика и анализ цен SUNBEANS (BEANS)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене SUNBEANS (BEANS), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 0,00
$ 0,00$ 0,00
Общее предложение:
$ 888,89B
$ 888,89B$ 888,89B
Оборотное предложение:
$ 0,00
$ 0,00$ 0,00
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 13,33K
$ 13,33K$ 13,33K
Исторический максимум:
$ 0,00148
$ 0,00148$ 0,00148
Исторический минимум:
$ 0,000000010000844078
$ 0,000000010000844078$ 0,000000010000844078
Текущая цена:
$ 0,000000015
$ 0,000000015$ 0,000000015

Токеномика SUNBEANS (BEANS): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики SUNBEANS (BEANS) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов BEANS, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов BEANS.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой BEANS, изучите текущую цену BEANS!

Как купить BEANS

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История цены SUNBEANS (BEANS)

Анализ истории цены BEANS помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

Прогноз цены BEANS

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.