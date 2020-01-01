Токеномика SUNBEANS (BEANS) Откройте для себя ключевую информацию о SUNBEANS (BEANS), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о SUNBEANS (BEANS) SUNBEANS – это арт-мемкоин, который поддерживает создание, выставку и торговлю цифровым искусством. Он выходит за рамки типичного подхода к созданию и торговле цифровым искусством исключительно в виде NFT, предоставляя среду, где работы художников можно увидеть и узнать больше об их создании, через галереи. В то же время он поддерживает общение между художниками и участниками. С помощью онлайн- и офлайн-галерей SUNBEANS стремится создать экосистему, в которой художники могут выставлять свои работы, а участники – наблюдать за их ростом. Официальный сайт: https://beanstrx.meme/ Whitepaper: https://the-hype-lab.gitbook.io/sunbeans Обозреватель блоков: https://tronscan.org/#/token20/TQCfza5xo7srwPsYvdpQgYbgQAUWcAcjSa Купить BEANS сейчас!

Токеномика и анализ цен SUNBEANS (BEANS) Изучите ключевые данные о токеномике и цене SUNBEANS (BEANS), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Общее предложение: $ 888,89B $ 888,89B $ 888,89B Оборотное предложение: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (полностью разводненная стоимость): $ 13,33K $ 13,33K $ 13,33K Исторический максимум: $ 0,00148 $ 0,00148 $ 0,00148 Исторический минимум: $ 0,000000010000844078 $ 0,000000010000844078 $ 0,000000010000844078 Текущая цена: $ 0,000000015 $ 0,000000015 $ 0,000000015 Узнайте больше о цене SUNBEANS (BEANS)

Токеномика SUNBEANS (BEANS): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики SUNBEANS (BEANS) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов BEANS, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов BEANS. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой BEANS, изучите текущую цену BEANS!

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