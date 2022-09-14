Токеномика BDTCOIN (BDTC) Откройте для себя ключевую информацию о BDTCOIN (BDTC), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о BDTCOIN (BDTC) BDTCOIN – это эксклюзивная цифровая валюта золотого стандарта, революционизирующая глобальные финансы благодаря множеству финансовых игроков, динамичному блокчейну, построенному на основе протоколов, устойчивых к QUANTUM, и экосистеме DeFi. BDTCOIN создана для обслуживания как частного, так и государственного секторов, обеспечивая широкий спектр приложений. Для индивидуальных пользователей BDTCOIN обеспечивает высокий уровень конфиденциальности, гарантируя, что личные транзакции останутся конфиденциальными и защищенными от наблюдения. В государственном секторе BDTCOIN может произвести революцию в работе правительственных и неправительственных организаций с транзакциями, сократив бюрократические проволочки и повысив прозрачность там, где это необходимо. Такая двойная польза делает BDTCOIN универсальной цифровой валютой, разработанной для удовлетворения различных потребностей и адаптации к различным сценариям, повышая эффективность и безопасность цифровых обменов в различных сферах использования. Официальный сайт: https://bdtcoin.co Whitepaper: https://bdtcoin.co/bdtcoin.pdf Обозреватель блоков: https://bdtcoin.info/ Купить BDTC сейчас!

Токеномика и анализ цен BDTCOIN (BDTC) Изучите ключевые данные о токеномике и цене BDTCOIN (BDTC), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 1,91B $ 1,91B $ 1,91B Общее предложение: $ 71,00M $ 71,00M $ 71,00M Оборотное предложение: $ 34,92M $ 34,92M $ 34,92M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 3,89B $ 3,89B $ 3,89B Исторический максимум: $ 142,741 $ 142,741 $ 142,741 Исторический минимум: -- -- -- Текущая цена: $ 54,721 $ 54,721 $ 54,721 Узнайте больше о цене BDTCOIN (BDTC)

Токеномика BDTCOIN (BDTC): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики BDTCOIN (BDTC) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов BDTC, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов BDTC. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой BDTC, изучите текущую цену BDTC!

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