Токеномика BDTCOIN (BDTC)

Токеномика BDTCOIN (BDTC)

Откройте для себя ключевую информацию о BDTCOIN (BDTC), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о BDTCOIN (BDTC)

BDTCOIN – это эксклюзивная цифровая валюта золотого стандарта, революционизирующая глобальные финансы благодаря множеству финансовых игроков, динамичному блокчейну, построенному на основе протоколов, устойчивых к QUANTUM, и экосистеме DeFi. BDTCOIN создана для обслуживания как частного, так и государственного секторов, обеспечивая широкий спектр приложений. Для индивидуальных пользователей BDTCOIN обеспечивает высокий уровень конфиденциальности, гарантируя, что личные транзакции останутся конфиденциальными и защищенными от наблюдения. В государственном секторе BDTCOIN может произвести революцию в работе правительственных и неправительственных организаций с транзакциями, сократив бюрократические проволочки и повысив прозрачность там, где это необходимо. Такая двойная польза делает BDTCOIN универсальной цифровой валютой, разработанной для удовлетворения различных потребностей и адаптации к различным сценариям, повышая эффективность и безопасность цифровых обменов в различных сферах использования.

Официальный сайт:
https://bdtcoin.co
Whitepaper:
https://bdtcoin.co/bdtcoin.pdf
Обозреватель блоков:
https://bdtcoin.info/

Токеномика и анализ цен BDTCOIN (BDTC)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене BDTCOIN (BDTC), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 1,91B
$ 1,91B$ 1,91B
Общее предложение:
$ 71,00M
$ 71,00M$ 71,00M
Оборотное предложение:
$ 34,92M
$ 34,92M$ 34,92M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 3,89B
$ 3,89B$ 3,89B
Исторический максимум:
$ 142,741
$ 142,741$ 142,741
Исторический минимум:
--
----
Текущая цена:
$ 54,721
$ 54,721$ 54,721

Токеномика BDTCOIN (BDTC): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики BDTCOIN (BDTC) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов BDTC, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов BDTC.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой BDTC, изучите текущую цену BDTC!

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История цены BDTCOIN (BDTC)

Анализ истории цены BDTC помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.