Токеномика BoredDragon (BDT)

Токеномика BoredDragon (BDT)

Откройте для себя ключевую информацию о BoredDragon (BDT), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
USD

Информация о BoredDragon (BDT)

Bored Dragon – это больше, чем просто игра. Это уютный социальный опыт, где игроки отдыхают, заботятся о милых дракончиках и общаются с теплым глобальным сообществом. Игра создана для тех, кто ищет спокойное и творческое пространство: она поощряет сотрудничество, совместные активности и беззаботное веселье. Выращиваете ли вы своего дракона, украшаете пространство или проводите время с друзьями – Bored Dragon дарит очаровательное сочетание расслабления и общения.

Официальный сайт:
https://www.boreddragonz.com/
Whitepaper:
https://boreddragon.gitbook.io/boreddragon

Токеномика и анализ цен BoredDragon (BDT)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене BoredDragon (BDT), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
--
----
Общее предложение:
--
----
Оборотное предложение:
--
----
FDV (полностью разводненная стоимость):
--
----
Исторический максимум:
$ 9,873531
$ 9,873531$ 9,873531
Исторический минимум:
--
----
Текущая цена:
$ 3,38643
$ 3,38643$ 3,38643

Токеномика BoredDragon (BDT): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики BoredDragon (BDT) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов BDT, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов BDT.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой BDT, изучите текущую цену BDT!

Как купить BDT

Заинтересованы в добавлении BoredDragon (BDT) в свой портфель? MEXC поддерживает различные способы покупки BDT, включая кредитные карты, банковские переводы и одноранговую торговлю. Независимо от того, новичок вы или профессионал, MEXC делает покупку криптовалют легкой и безопасной.

История цены BoredDragon (BDT)

Анализ истории цены BDT помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

Прогноз цены BDT

Хотите узнать, куда может двигаться BDT? Наша страница прогноза цены BDT объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд.

Почему вам стоит выбрать MEXC?

MEXC является одной из лучших в мире криптовалютных бирж, которой доверяют миллионы пользователей по всему миру. Будь вы новичок или профессионал, MEXC является вашим самым легким путем к криптовалюте

Более 4 000 торговых пар на рынках спотовой и фьючерсной торговли
Самые быстрые листинги токенов среди бирж
№1 по ликвидности в индустрии
Самые низкие комиссии, круглосуточная поддержка клиентов
100%+ прозрачность резерва токенов для средств пользователей
Сверхнизкие входные барьеры: Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT
mc_how_why_title
Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT: Ваш самый легкий путь к криптовалюте!

Отказ от ответственности

Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.