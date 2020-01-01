Токеномика BabyChita Token (BCT) Откройте для себя ключевую информацию о BabyChita Token (BCT), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о BabyChita Token (BCT) Проект BabyChita призван привлечь внимание к новому P2E (GameFi) проекту. Мы планируем интегрировать Метавселенную, создав уникальную виртуальную вселенную BabyChita (Chitaverse). С помощью игры BabyChita мы хотим предложить нашим инвесторам получить удовольствие от выигрышей в процессе игры. (BCT с предложением в 10 млрд. единиц собирается изменить мир к лучшему) Официальный сайт: https://www.chitaverse.com/ Whitepaper: https://chitaverse.com/whitepaper Обозреватель блоков: https://bscscan.com/token/0xf6d2657EBb5602bF823901412c5e41e030f3ece2 Купить BCT сейчас!

Токеномика и анализ цен BabyChita Token (BCT) Изучите ключевые данные о токеномике и цене BabyChita Token (BCT), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Общее предложение: -- -- -- Оборотное предложение: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (полностью разводненная стоимость): -- -- -- Исторический максимум: $ 0,00020032 $ 0,00020032 $ 0,00020032 Исторический минимум: $ 0,000004797436731223 $ 0,000004797436731223 $ 0,000004797436731223 Текущая цена: $ 0,00000725 $ 0,00000725 $ 0,00000725 Узнайте больше о цене BabyChita Token (BCT)

Токеномика BabyChita Token (BCT): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики BabyChita Token (BCT) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов BCT, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов BCT. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой BCT, изучите текущую цену BCT!

Как купить BCT Заинтересованы в добавлении BabyChita Token (BCT) в свой портфель? MEXC поддерживает различные способы покупки BCT, включая кредитные карты, банковские переводы и одноранговую торговлю. Независимо от того, новичок вы или профессионал, MEXC делает покупку криптовалют легкой и безопасной. Изучите, как купить BCT на MEXC прямо сейчас!

История цены BabyChita Token (BCT) Анализ истории цены BCT помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа. Изучите историю цены BCT прямо сейчас!

Прогноз цены BCT Хотите узнать, куда может двигаться BCT? Наша страница прогноза цены BCT объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд. Посмотрите прогноз цены токена BCT прямо сейчас!

Почему вам стоит выбрать MEXC? MEXC является одной из лучших в мире криптовалютных бирж, которой доверяют миллионы пользователей по всему миру. Будь вы новичок или профессионал, MEXC является вашим самым легким путем к криптовалюте Более 4 000 торговых пар на рынках спотовой и фьючерсной торговли Самые быстрые листинги токенов среди бирж №1 по ликвидности в индустрии Самые низкие комиссии, круглосуточная поддержка клиентов 100%+ прозрачность резерва токенов для средств пользователей Сверхнизкие входные барьеры: Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT

Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT : Ваш самый легкий путь к криптовалюте! Купить сейчас!