Токеномика Big Cousin (BCOUSIN)

Токеномика Big Cousin (BCOUSIN)

Откройте для себя ключевую информацию о Big Cousin (BCOUSIN), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
USD

Информация о Big Cousin (BCOUSIN)

«Большой брат» – это дружеское прозвище, которым китайскоязычное сообщество называет CZ.

Обозреватель блоков:
https://bscscan.com/token/0x2b41228B4Fec7aB712A1A4172c4E6a546BA54444

Токеномика и анализ цен Big Cousin (BCOUSIN)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Big Cousin (BCOUSIN), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
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Общее предложение:
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Оборотное предложение:
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FDV (полностью разводненная стоимость):
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Исторический максимум:
$ 0,009488
$ 0,009488$ 0,009488
Исторический минимум:
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Текущая цена:
$ 0,0006354
$ 0,0006354$ 0,0006354

Токеномика Big Cousin (BCOUSIN): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Big Cousin (BCOUSIN) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов BCOUSIN, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов BCOUSIN.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой BCOUSIN, изучите текущую цену BCOUSIN!

Как купить BCOUSIN

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История цены Big Cousin (BCOUSIN)

Анализ истории цены BCOUSIN помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

Прогноз цены BCOUSIN

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.