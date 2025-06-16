Что такое Big Cousin (BCOUSIN)
«Большой брат» – это дружеское прозвище, которым китайскоязычное сообщество называет CZ.
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Текущая цена Big Cousin (BCOUSIN) составляет 0,001311 USD.
Текущая рыночная капитализация Big Cousin составляет -- USD. Она рассчитывается путем умножения текущего предложения BCOUSIN на его рыночную цену в реальном времени 0,001311 USD.
Текущее оборотное предложение Big Cousin (BCOUSIN) составляет -- USD.
По состоянию на 2025-06-16 самая высокая цена Big Cousin (BCOUSIN) составляет 0,009488 USD.
24-часовой объем торгов Big Cousin (BCOUSIN) составляет $ 53,84K USD. Вы можете найти больше торгуемых токенов на MEXC и проверить их 24-часовой объем торгов.
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