Токеномика Bitchemical (BCHEM) Откройте для себя ключевую информацию о Bitchemical (BCHEM), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Bitchemical (BCHEM) ВСТРЕЧАЙТЕ БУДУЩЕЕ ХИМИЧЕСКОГО БЛОКЧЕЙНА. Преобразуйте химические исследования с помощью ИИ, цифровых технологий и автоматизации. Стимулируйте инновации в химической промышленности. Bitchemical Technologies с момента своего основания в 2020 году занимается применением блокчейна в химической промышленности. В 2023 году мы начали работу по внедрению искусственного интеллекта, технологии будущего, в химическую промышленность. Официальный сайт: https://bitchemical.tech Whitepaper: https://bitchemical.tech/whitepaper.pdf Обозреватель блоков: https://bscscan.com/token/0xf6ab5ace1add002d9143a55589ddb5bba2814467 Купить BCHEM сейчас!

Токеномика и анализ цен Bitchemical (BCHEM) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Bitchemical (BCHEM), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: -- -- -- Общее предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Оборотное предложение: -- -- -- FDV (полностью разводненная стоимость): $ 19,45K $ 19,45K $ 19,45K Исторический максимум: $ 0,0004988 $ 0,0004988 $ 0,0004988 Исторический минимум: $ 0,000230504944635482 $ 0,000230504944635482 $ 0,000230504944635482 Текущая цена: $ 0,00001945 $ 0,00001945 $ 0,00001945 Узнайте больше о цене Bitchemical (BCHEM)

Токеномика Bitchemical (BCHEM): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Bitchemical (BCHEM) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов BCHEM, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов BCHEM. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой BCHEM, изучите текущую цену BCHEM!

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