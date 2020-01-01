Токеномика Beoble (BBL)

Токеномика Beoble (BBL)

Откройте для себя ключевую информацию о Beoble (BBL), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
USD

Информация о Beoble (BBL)

Beoble - это коммуникационная инфраструктура и экосистема, которая позволяет пользователям общаться между кошельками. Наш продукт включает в себя веб-приложение для чата, а также набор инструментов, позволяющий интегрировать Dapps.

Официальный сайт:
https://beoble.io
Whitepaper:
https://docs.beoble.io
Обозреватель блоков:
https://etherscan.io/token/0xd979c468a68062e7bdff4ba6df7842dfd3492e0f

Токеномика и анализ цен Beoble (BBL)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Beoble (BBL), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 74,75K
$ 74,75K$ 74,75K
Общее предложение:
$ 1,00B
$ 1,00B$ 1,00B
Оборотное предложение:
$ 958,32M
$ 958,32M$ 958,32M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 78,00K
$ 78,00K$ 78,00K
Исторический максимум:
$ 0,46866
$ 0,46866$ 0,46866
Исторический минимум:
$ 0,000036279204759832
$ 0,000036279204759832$ 0,000036279204759832
Текущая цена:
$ 0,000078
$ 0,000078$ 0,000078

Токеномика Beoble (BBL): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Beoble (BBL) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов BBL, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов BBL.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой BBL, изучите текущую цену BBL!

Как купить BBL

Заинтересованы в добавлении Beoble (BBL) в свой портфель? MEXC поддерживает различные способы покупки BBL, включая кредитные карты, банковские переводы и одноранговую торговлю. Независимо от того, новичок вы или профессионал, MEXC делает покупку криптовалют легкой и безопасной.

История цены Beoble (BBL)

Анализ истории цены BBL помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

Прогноз цены BBL

Хотите узнать, куда может двигаться BBL? Наша страница прогноза цены BBL объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд.

Почему вам стоит выбрать MEXC?

MEXC является одной из лучших в мире криптовалютных бирж, которой доверяют миллионы пользователей по всему миру. Будь вы новичок или профессионал, MEXC является вашим самым легким путем к криптовалюте

Более 4 000 торговых пар на рынках спотовой и фьючерсной торговли
Самые быстрые листинги токенов среди бирж
№1 по ликвидности в индустрии
Самые низкие комиссии, круглосуточная поддержка клиентов
100%+ прозрачность резерва токенов для средств пользователей
Сверхнизкие входные барьеры: Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT
mc_how_why_title
Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT: Ваш самый легкий путь к криптовалюте!

Отказ от ответственности

Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.