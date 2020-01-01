Токеномика Beoble (BBL) Откройте для себя ключевую информацию о Beoble (BBL), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Beoble (BBL) Beoble - это коммуникационная инфраструктура и экосистема, которая позволяет пользователям общаться между кошельками. Наш продукт включает в себя веб-приложение для чата, а также набор инструментов, позволяющий интегрировать Dapps. Официальный сайт: https://beoble.io Whitepaper: https://docs.beoble.io Обозреватель блоков: https://etherscan.io/token/0xd979c468a68062e7bdff4ba6df7842dfd3492e0f Купить BBL сейчас!

Токеномика и анализ цен Beoble (BBL) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Beoble (BBL), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 74,75K $ 74,75K $ 74,75K Общее предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Оборотное предложение: $ 958,32M $ 958,32M $ 958,32M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 78,00K $ 78,00K $ 78,00K Исторический максимум: $ 0,46866 $ 0,46866 $ 0,46866 Исторический минимум: $ 0,000036279204759832 $ 0,000036279204759832 $ 0,000036279204759832 Текущая цена: $ 0,000078 $ 0,000078 $ 0,000078 Узнайте больше о цене Beoble (BBL)

Токеномика Beoble (BBL): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Beoble (BBL) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов BBL, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов BBL. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой BBL, изучите текущую цену BBL!

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