Токеномика Bubblefong Token (BBF) Откройте для себя ключевую информацию о Bubblefong Token (BBF), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Bubblefong Token (BBF) [Baby Shark Bubble Fong Friends] вдохновлена классическими аркадными играми-головоломками, выдержавшими испытание временем. Популярный жанр классической аркады был выбран для того, чтобы обеспечить игрокам веселый и увлекательный игровой процесс, а также снизить требования к пониманию игры, необходимые для достижения успеха в ней. Baby Shark Bubble Fong Friends - это сочетание классического стиля игры "бабл-шутер", который все знают и любят, и недавно ставшего популярным стиля Battle Royale. Официальный сайт: https://bubblefong.io/ Whitepaper: https://bubblefong.gitbook.io/whitepaper/extras/baby-shark-bubble-fong-friends Обозреватель блоков: https://etherscan.io/token/0xde075d9adbd0240b4462f124af926452ad0bac91 Купить BBF сейчас!

Токеномика и анализ цен Bubblefong Token (BBF) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Bubblefong Token (BBF), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 218,95K $ 218,95K $ 218,95K Общее предложение: -- -- -- Оборотное предложение: $ 186,50M $ 186,50M $ 186,50M FDV (полностью разводненная стоимость): -- -- -- Исторический максимум: $ 34,8895 $ 34,8895 $ 34,8895 Исторический минимум: $ 0,000648071092558452 $ 0,000648071092558452 $ 0,000648071092558452 Текущая цена: $ 0,001174 $ 0,001174 $ 0,001174 Узнайте больше о цене Bubblefong Token (BBF)

Токеномика Bubblefong Token (BBF): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Bubblefong Token (BBF) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов BBF, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов BBF. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой BBF, изучите текущую цену BBF!

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