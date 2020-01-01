Токеномика Bitgreen (BBB) Откройте для себя ключевую информацию о Bitgreen (BBB), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Bitgreen (BBB) Bitgreen — это надежный лидер в разработке блокчейн-решений, направленных на максимизацию проверяемости, масштабируемости и рыночных возможностей в области солнечной и возобновляемой энергетики, углеродных кредитов, экологической сертификации и решений для устойчивого развития корпоративного уровня. Официальный сайт: https://bitgreen.org/ Обозреватель блоков: https://basescan.org/token/0xc7b7a8da6fd290dd945ce104aff976c7665f6a5e Купить BBB сейчас!

Токеномика и анализ цен Bitgreen (BBB) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Bitgreen (BBB), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Общее предложение: $ 500,00M $ 500,00M $ 500,00M Оборотное предложение: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (полностью разводненная стоимость): $ 8,00M $ 8,00M $ 8,00M Исторический максимум: $ 0,5336 $ 0,5336 $ 0,5336 Исторический минимум: $ 0,009998377710226476 $ 0,009998377710226476 $ 0,009998377710226476 Текущая цена: $ 0,016 $ 0,016 $ 0,016 Узнайте больше о цене Bitgreen (BBB)

Токеномика Bitgreen (BBB): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Bitgreen (BBB) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов BBB, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов BBB. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой BBB, изучите текущую цену BBB!

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