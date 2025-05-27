Что такое Base is for everyone (BASEISFOREVERY1)

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1 BASEISFOREVERY1 к VND ₫ 172,999827 1 BASEISFOREVERY1 к AUD A$ 0,01039038 1 BASEISFOREVERY1 к GBP ￡ 0,00492531 1 BASEISFOREVERY1 к EUR € 0,00593736 1 BASEISFOREVERY1 к USD $ 0,006747 1 BASEISFOREVERY1 к MYR RM 0,02853981 1 BASEISFOREVERY1 к TRY ₺ 0,26286312 1 BASEISFOREVERY1 к JPY ¥ 0,96866679 1 BASEISFOREVERY1 к RUB ₽ 0,54056964 1 BASEISFOREVERY1 к INR ₹ 0,57599139 1 BASEISFOREVERY1 к IDR Rp 110,60653968 1 BASEISFOREVERY1 к PHP ₱ 0,37466091 1 BASEISFOREVERY1 к EGP ￡E. 0,33579819 1 BASEISFOREVERY1 к BRL R$ 0,03825549 1 BASEISFOREVERY1 к CAD C$ 0,00924339 1 BASEISFOREVERY1 к BDT ৳ 0,82198701 1 BASEISFOREVERY1 к NGN ₦ 10,67557569 1 BASEISFOREVERY1 к UAH ₴ 0,28054026 1 BASEISFOREVERY1 к VES Bs 0,634218 1 BASEISFOREVERY1 к PKR Rs 1,90002267 1 BASEISFOREVERY1 к KZT ₸ 3,43530252 1 BASEISFOREVERY1 к THB ฿ 0,22076184 1 BASEISFOREVERY1 к TWD NT$ 0,20241 1 BASEISFOREVERY1 к AED د.إ 0,02476149 1 BASEISFOREVERY1 к CHF Fr 0,00553254 1 BASEISFOREVERY1 к HKD HK$ 0,05282901 1 BASEISFOREVERY1 к MAD .د.م 0,06186999 1 BASEISFOREVERY1 к MXN $ 0,12981228

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