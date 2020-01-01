Токеномика BASEDD House (BASEDD) Откройте для себя ключевую информацию о BASEDD House (BASEDD), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о BASEDD House (BASEDD) $BASEDD – это токен, запущенный @SolJakey и продвигаемый @SUPERBASEDD, который сочетает в себе прямые трансляции и токеномику создателей контента. Пользователи могут минтить токены на pump.fun, выходить в прямой эфир и соревноваться на basedd.house за возможность заработать $BASEDD. @SUPERBASEDD – это уникальный проект на базе Solana, который сочетает в себе публикацию криптовалют, сбор средств с помощью NFT и коллекционирование цифрового искусства. Обозреватель блоков: https://solscan.io/token/8Y5MwnUM19uqhnsrFnKijrmn33CmHBTUoedXtTGDpump Купить BASEDD сейчас!

Токеномика и анализ цен BASEDD House (BASEDD) Изучите ключевые данные о токеномике и цене BASEDD House (BASEDD), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: -- -- -- Общее предложение: -- -- -- Оборотное предложение: -- -- -- FDV (полностью разводненная стоимость): -- -- -- Исторический максимум: $ 0,006898 $ 0,006898 $ 0,006898 Исторический минимум: -- -- -- Текущая цена: $ 0,002389 $ 0,002389 $ 0,002389 Узнайте больше о цене BASEDD House (BASEDD)

Токеномика BASEDD House (BASEDD): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики BASEDD House (BASEDD) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов BASEDD, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов BASEDD. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой BASEDD, изучите текущую цену BASEDD!

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