Что такое BASEDD House (BASEDD)

$BASEDD – это токен, запущенный @SolJakey и продвигаемый @SUPERBASEDD, который сочетает в себе прямые трансляции и токеномику создателей контента. Пользователи могут минтить токены на pump.fun, выходить в прямой эфир и соревноваться на basedd.house за возможность заработать $BASEDD. @SUPERBASEDD – это уникальный проект на базе Solana, который сочетает в себе публикацию криптовалют, сбор средств с помощью NFT и коллекционирование цифрового искусства.

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BASEDD House Прогноз Цены

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Токеномика BASEDD House (BASEDD)

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BASEDD на местную валюту

1 BASEDD к VND ₫ 83,36592 1 BASEDD к AUD A$ 0,00487872 1 BASEDD к GBP ￡ 0,00231264 1 BASEDD к EUR € 0,00272448 1 BASEDD к USD $ 0,003168 1 BASEDD к MYR RM 0,013464 1 BASEDD к TRY ₺ 0,12567456 1 BASEDD к JPY ¥ 0,46151424 1 BASEDD к RUB ₽ 0,24865632 1 BASEDD к INR ₹ 0,27289152 1 BASEDD к IDR Rp 51,93441792 1 BASEDD к KRW ₩ 4,32786816 1 BASEDD к PHP ₱ 0,18044928 1 BASEDD к EGP ￡E. 0,16052256 1 BASEDD к BRL R$ 0,01739232 1 BASEDD к CAD C$ 0,00434016 1 BASEDD к BDT ৳ 0,3871296 1 BASEDD к NGN ₦ 4,90400064 1 BASEDD к UAH ₴ 0,13264416 1 BASEDD к VES Bs 0,326304 1 BASEDD к PKR Rs 0,8984448 1 BASEDD к KZT ₸ 1,65344256 1 BASEDD к THB ฿ 0,10378368 1 BASEDD к TWD NT$ 0,09374112 1 BASEDD к AED د.إ 0,01162656 1 BASEDD к CHF Fr 0,00256608 1 BASEDD к HKD HK$ 0,02483712 1 BASEDD к MAD .د.م 0,0286704 1 BASEDD к MXN $ 0,06044544

Источники BASEDD House

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Люди также спрашивают: Другие вопросы о BASEDD House Какова цена BASEDD House (BASEDD) сегодня? Текущая цена BASEDD House (BASEDD) составляет 0,003168 USD . Какова рыночная капитализация BASEDD House (BASEDD)? Текущая рыночная капитализация BASEDD House составляет -- USD . Она рассчитывается путем умножения текущего предложения BASEDD на его рыночную цену в реальном времени 0,003168 USD . Каково оборотное предложение BASEDD House (BASEDD)? Текущее оборотное предложение BASEDD House (BASEDD) составляет -- USD . Какова была самая высокая цена BASEDD House (BASEDD)? По состоянию на 2025-06-24 самая высокая цена BASEDD House (BASEDD) составляет 0,006898 USD . Каков 24-часовой объем торгов BASEDD House (BASEDD)? 24-часовой объем торгов BASEDD House (BASEDD) составляет $ 57,61K USD . Вы можете найти больше торгуемых токенов на MEXC и проверить их 24-часовой объем торгов.

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