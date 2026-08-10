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Технический анализ Based (BASED) за сегодня

Технический анализ Based (BASED) за сегодня

Страница анализа Based предоставляет сгенерированные ИИ данные о ежедневной динамике BASED, ценовых тенденциях и ключевых технических индикаторах. На ней выделены потенциальные движения рынка, торговые возможности и заметные технические паттерны. Узнайте больше об анализе Based ниже.

Изменение цены Based (BASED)

Текущая цена24ч7 дн.30 дн.90 дн.
$0,07405---1,17%-21,42%-29,15%
Узнайте больше о цене Based

Технические индикаторы Based

Технический анализ рассматривает ценовое действие и общие индикаторы, чтобы понять тренд и импульс. Ниже представлен автоматический снэпшот Based на нескольких временных интервалах, в котором кратко описывается текущий технический настрой и то, о чем график сигнализирует в дальнейшем. Это техническое чтение, а не гарантированный прогноз, поэтому, пожалуйста, проведите собственное исследование и управляйте рисками должным образом.

АктивнаяпродажаПродажаНейтральноПокупкаАктивнаяпокупка
Активная продажа
Продажа 19
Нейтрально 4
Покупка 3
Скользящие средние:Активная продажаПродажа 14Нейтрально 0Покупка 0
Технические индикаторы:ПродажаПродажа 5Нейтрально 4Покупка 3
Название
Классический
Фибоначчи
R3
0,07425
0,07421
R2
0,07421
0,07418
R1
0,07416
0,07416
PP
0,07412
0,07412
S1
0,07407
0,07409
S2
0,07403
0,07407
S3
0,07398
0,07403

Рыночные сигналы Based

Текущий чистый объем открытых ордеров
-1,03M
$6,14 M
$7,18 M
Отложенные покупки (USDT)
Отложенные продажи (USDT)
3-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
0,15M
3-дневные активные покупки
$1,13 M
3-дневные активные продажи
$0,99 M
7-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
0,19M
7-дневные активные покупки
$3,64 M
7-дневные активные продажи
$3,46 M

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Поток капитала Based

Чистый притокЦена BASEDUSDT
ИсторияЧистый притокЦена
2026-08-10-$0,07 M0,07
2026-08-09-$0,18 M0,07
2026-08-08-$0,08 M0,08
2026-08-07$0,08 M0,08
2026-08-06$0,24 M0,08

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Узнайте больше о Based

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Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
BASED/USDT
$0,07405
$0,07405$0,07405
-1,32%
3.10M (USDT)

Отказ от ответственности

Данная информация не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским, консультационным или любым другим связанным с этими услугами, а также не является советом по покупке, продаже или удержанию каких-либо активов. MEXC Обучение предоставляет информацию исключительно в справочных целях и не является советом по инвестициям. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски и проявляете осторожность при инвестировании. Платформа не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.

Калькулятор BASED в USD

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USD
USD

1 BASED = 0,07405 USD

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