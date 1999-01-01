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Технический анализ BAS (BAS) за сегодня

Технический анализ BAS (BAS) за сегодня

Страница анализа BAS предоставляет сгенерированные ИИ данные о ежедневной динамике BAS, ценовых тенденциях и ключевых технических индикаторах. На ней выделены потенциальные движения рынка, торговые возможности и заметные технические паттерны. Узнайте больше об анализе BAS ниже.

Изменение цены BAS (BAS)

Текущая цена24ч7 дн.30 дн.90 дн.
$0,026794---4,28%+1,07%+20,03%
Узнайте больше о цене BAS

Технические индикаторы BAS

Технический анализ рассматривает ценовое действие и общие индикаторы, чтобы понять тренд и импульс. Ниже представлен автоматический снэпшот BAS на нескольких временных интервалах, в котором кратко описывается текущий технический настрой и то, о чем график сигнализирует в дальнейшем. Это техническое чтение, а не гарантированный прогноз, поэтому, пожалуйста, проведите собственное исследование и управляйте рисками должным образом.

АктивнаяпродажаПродажаНейтральноПокупкаАктивнаяпокупка
Нейтрально
Продажа 11
Нейтрально 2
Покупка 13
Скользящие средние:НейтральноПродажа 8Нейтрально 0Покупка 6
Технические индикаторы:ПокупкаПродажа 3Нейтрально 2Покупка 7
Название
Классический
Фибоначчи
R3
0,026844
0,026836
R2
0,026836
0,026831
R1
0,026832
0,026828
PP
0,026824
0,026824
S1
0,02682
0,026819
S2
0,026812
0,026816
S3
0,026808
0,026812

Рыночные сигналы BAS

Текущий чистый объем открытых ордеров
-0,37M
$6,06 M
$6,43 M
Отложенные покупки (USDT)
Отложенные продажи (USDT)
3-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
0,01M
3-дневные активные покупки
$0,06 M
3-дневные активные продажи
$0,06 M
7-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
0,00M
7-дневные активные покупки
$0,15 M
7-дневные активные продажи
$0,14 M

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Поток капитала BAS

Чистый притокЦена BASUSDT
ИсторияЧистый притокЦена

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Узнайте больше о BAS

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Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
BAS/USDT
$0,026794
$0,026794$0,026794
+2,31%
2.69M (USDT)

Отказ от ответственности

Данная информация не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским, консультационным или любым другим связанным с этими услугами, а также не является советом по покупке, продаже или удержанию каких-либо активов. MEXC Обучение предоставляет информацию исключительно в справочных целях и не является советом по инвестициям. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски и проявляете осторожность при инвестировании. Платформа не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.

Калькулятор BAS в USD

Сумма

BAS
BAS
USD
USD

1 BAS = 0,026794 USD

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