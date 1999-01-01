Технический анализ BAS (BAS) за сегодня Страница анализа BAS предоставляет сгенерированные ИИ данные о ежедневной динамике BAS, ценовых тенденциях и ключевых технических индикаторах. На ней выделены потенциальные движения рынка, торговые возможности и заметные технические паттерны. Узнайте больше об анализе BAS ниже. Регистрация

Изменение цены BAS (BAS) Текущая цена 24ч 7 дн. 30 дн. 90 дн. $0,026794 -- -4,28% +1,07% +20,03%

Технические индикаторы BAS

Технический анализ рассматривает ценовое действие и общие индикаторы, чтобы понять тренд и импульс. Ниже представлен автоматический снэпшот BAS на нескольких временных интервалах, в котором кратко описывается текущий технический настрой и то, о чем график сигнализирует в дальнейшем. Это техническое чтение, а не гарантированный прогноз, поэтому, пожалуйста, проведите собственное исследование и управляйте рисками должным образом.

1м 5м 15м 30м 1ч 4ч 8ч 1д 1н Активная продажа Продажа Нейтрально Покупка Активная покупка Нейтрально Продажа 11 Нейтрально 2 Покупка 13 Скользящие средние : Нейтрально Продажа 8 Нейтрально 0 Покупка 6 Технические индикаторы : Покупка Продажа 3 Нейтрально 2 Покупка 7 Точки разворота Скользящие средние Технические индикаторы Название Классический Фибоначчи R3 0,026844 0,026836 R2 0,026836 0,026831 R1 0,026832 0,026828 PP 0,026824 0,026824 S1 0,02682 0,026819 S2 0,026812 0,026816 S3 0,026808 0,026812

Рыночные сигналы BAS Текущий чистый объем открытых ордеров -0,37M $6,06 M $6,43 M Отложенные покупки (USDT) Отложенные продажи (USDT) 3-дневная разница между активными сделками покупки-продажи 0,01M 3-дневные активные покупки $0,06 M 3-дневные активные продажи $0,06 M 7-дневная разница между активными сделками покупки-продажи 0,00M 7-дневные активные покупки $0,15 M 7-дневные активные продажи $0,14 M Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом. Поток капитала BAS Чистый приток Цена BASUSDT История Чистый приток Цена Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

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