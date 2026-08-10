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Технический анализ Lombard (BARD) за сегодня

Технический анализ Lombard (BARD) за сегодня

Страница анализа Lombard предоставляет сгенерированные ИИ данные о ежедневной динамике BARD, ценовых тенденциях и ключевых технических индикаторах. На ней выделены потенциальные движения рынка, торговые возможности и заметные технические паттерны. Узнайте больше об анализе Lombard ниже.

Изменение цены Lombard (BARD)

Текущая цена24ч7 дн.30 дн.90 дн.
$0,114--+10,25%-14,16%-58,98%
Узнайте больше о цене Lombard

Технические индикаторы Lombard

Технический анализ рассматривает ценовое действие и общие индикаторы, чтобы понять тренд и импульс. Ниже представлен автоматический снэпшот Lombard на нескольких временных интервалах, в котором кратко описывается текущий технический настрой и то, о чем график сигнализирует в дальнейшем. Это техническое чтение, а не гарантированный прогноз, поэтому, пожалуйста, проведите собственное исследование и управляйте рисками должным образом.

АктивнаяпродажаПродажаНейтральноПокупкаАктивнаяпокупка
Покупка
Продажа 5
Нейтрально 6
Покупка 15
Скользящие средние:Активная покупкаПродажа 0Нейтрально 2Покупка 12
Технические индикаторы:ПродажаПродажа 5Нейтрально 4Покупка 3
Название
Классический
Фибоначчи
R3
0,1139
0,1138
R2
0,1138
0,1138
R1
0,1138
0,1138
PP
0,1137
0,1137
S1
0,1137
0,1137
S2
0,1136
0,1137
S3
0,1136
0,1136

Рыночные сигналы Lombard

Текущий чистый объем открытых ордеров
-0,27M
$7,15 M
$7,42 M
Отложенные покупки (USDT)
Отложенные продажи (USDT)
3-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
0,01M
3-дневные активные покупки
$0,03 M
3-дневные активные продажи
$0,03 M
7-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
0,00M
7-дневные активные покупки
$0,13 M
7-дневные активные продажи
$0,13 M

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Поток капитала Lombard

Чистый притокЦена BARDUSDT
ИсторияЧистый притокЦена
2026-08-10-$0,02 M0,11
2026-08-09$0,01 M0,11
2026-08-08-$0,05 M0,11
2026-08-07-$0,04 M0,11
2026-08-06-$0,11 M0,12

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

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Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
BARD/USDT
$0,1141
$0,1141$0,1141
+1,60%
542.24K (USDT)

Отказ от ответственности

Данная информация не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским, консультационным или любым другим связанным с этими услугами, а также не является советом по покупке, продаже или удержанию каких-либо активов. MEXC Обучение предоставляет информацию исключительно в справочных целях и не является советом по инвестициям. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски и проявляете осторожность при инвестировании. Платформа не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.

Калькулятор BARD в USD

Сумма

BARD
BARD
USD
USD

1 BARD = 0,114 USD

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