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Передовая аналитика MEXC ИИ предоставляет ежедневные обновления по Lorenzo Protocol, включая технический анализ и инвестиционные возможности. Получите свежие ежедневные аналитические данные прямо сейчас!Передовая аналитика MEXC ИИ предоставляет ежедневные обновления по Lorenzo Protocol, включая технический анализ и инвестиционные возможности. Получите свежие ежедневные аналитические данные прямо сейчас!

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Технический анализ Lorenzo Protocol (BANK) за сегодня

Технический анализ Lorenzo Protocol (BANK) за сегодня

Страница анализа Lorenzo Protocol предоставляет сгенерированные ИИ данные о ежедневной динамике BANK, ценовых тенденциях и ключевых технических индикаторах. На ней выделены потенциальные движения рынка, торговые возможности и заметные технические паттерны. Узнайте больше об анализе Lorenzo Protocol ниже.

Изменение цены Lorenzo Protocol (BANK)

Текущая цена24ч7 дн.30 дн.90 дн.
$0,03888---9,04%+6,69%-7,83%
Узнайте больше о цене Lorenzo Protocol

Технические индикаторы Lorenzo Protocol

Технический анализ рассматривает ценовое действие и общие индикаторы, чтобы понять тренд и импульс. Ниже представлен автоматический снэпшот Lorenzo Protocol на нескольких временных интервалах, в котором кратко описывается текущий технический настрой и то, о чем график сигнализирует в дальнейшем. Это техническое чтение, а не гарантированный прогноз, поэтому, пожалуйста, проведите собственное исследование и управляйте рисками должным образом.

АктивнаяпродажаПродажаНейтральноПокупкаАктивнаяпокупка
Нейтрально
Продажа 11
Нейтрально 2
Покупка 13
Скользящие средние:ПокупкаПродажа 3Нейтрально 1Покупка 10
Технические индикаторы:ПродажаПродажа 8Нейтрально 1Покупка 3
Название
Классический
Фибоначчи
R3
0,03883
0,03883
R2
0,03883
0,03883
R1
0,03883
0,03883
PP
0,03883
0,03883
S1
0,03883
0,03883
S2
0,03883
0,03883
S3
0,03883
0,03883

Рыночные сигналы Lorenzo Protocol

Текущий чистый объем открытых ордеров
-0,63M
$7,71 M
$8,34 M
Отложенные покупки (USDT)
Отложенные продажи (USDT)
3-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
-0,03M
3-дневные активные покупки
$5,86 M
3-дневные активные продажи
$5,89 M
7-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
0,04M
7-дневные активные покупки
$31,78 M
7-дневные активные продажи
$31,74 M

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Поток капитала Lorenzo Protocol

Чистый притокЦена BANKUSDT
ИсторияЧистый притокЦена
2026-08-10-$0,32 M0,04
2026-08-09-$0,68 M0,04
2026-08-08-$0,50 M0,04
2026-08-07-$0,52 M0,04
2026-08-06-$0,40 M0,04

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

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Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
BANK/USDT
$0,03888
$0,03888$0,03888
-5,94%
17.85M (USDT)
BANK/USD1
$0,03874
$0,03874$0,03874
-6,41%
1.38M (USDT)

Отказ от ответственности

Данная информация не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским, консультационным или любым другим связанным с этими услугами, а также не является советом по покупке, продаже или удержанию каких-либо активов. MEXC Обучение предоставляет информацию исключительно в справочных целях и не является советом по инвестициям. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски и проявляете осторожность при инвестировании. Платформа не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.

Калькулятор BANK в USD

Сумма

BANK
BANK
USD
USD

1 BANK = 0,03888 USD

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