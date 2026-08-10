Технический анализ Lorenzo Protocol (BANK) за сегодня Страница анализа Lorenzo Protocol предоставляет сгенерированные ИИ данные о ежедневной динамике BANK, ценовых тенденциях и ключевых технических индикаторах. На ней выделены потенциальные движения рынка, торговые возможности и заметные технические паттерны. Узнайте больше об анализе Lorenzo Protocol ниже. Регистрация

Изменение цены Lorenzo Protocol (BANK) Текущая цена 24ч 7 дн. 30 дн. 90 дн. $0,03888 -- -9,04% +6,69% -7,83%

Технические индикаторы Lorenzo Protocol

Технический анализ рассматривает ценовое действие и общие индикаторы, чтобы понять тренд и импульс. Ниже представлен автоматический снэпшот Lorenzo Protocol на нескольких временных интервалах, в котором кратко описывается текущий технический настрой и то, о чем график сигнализирует в дальнейшем. Это техническое чтение, а не гарантированный прогноз, поэтому, пожалуйста, проведите собственное исследование и управляйте рисками должным образом.

1м 5м 15м 30м 1ч 4ч 8ч 1д 1н Активная продажа Продажа Нейтрально Покупка Активная покупка Нейтрально Продажа 11 Нейтрально 2 Покупка 13 Скользящие средние : Покупка Продажа 3 Нейтрально 1 Покупка 10 Технические индикаторы : Продажа Продажа 8 Нейтрально 1 Покупка 3 Точки разворота Скользящие средние Технические индикаторы Название Классический Фибоначчи R3 0,03883 0,03883 R2 0,03883 0,03883 R1 0,03883 0,03883 PP 0,03883 0,03883 S1 0,03883 0,03883 S2 0,03883 0,03883 S3 0,03883 0,03883

Рыночные сигналы Lorenzo Protocol Текущий чистый объем открытых ордеров -0,63M $7,71 M $8,34 M Отложенные покупки (USDT) Отложенные продажи (USDT) 3-дневная разница между активными сделками покупки-продажи -0,03M 3-дневные активные покупки $5,86 M 3-дневные активные продажи $5,89 M 7-дневная разница между активными сделками покупки-продажи 0,04M 7-дневные активные покупки $31,78 M 7-дневные активные продажи $31,74 M Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом. Поток капитала Lorenzo Protocol Чистый приток Цена BANKUSDT История Чистый приток Цена 2026-08-10 -$0,32 M 0,04 2026-08-09 -$0,68 M 0,04 2026-08-08 -$0,50 M 0,04 2026-08-07 -$0,52 M 0,04 2026-08-06 -$0,40 M 0,04 Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Торгуйте Lorenzo Protocol (BANK) рынками на MEXC Исследуйте спотовые и фьючерсные рынки, просматривайте цены и объемы Lorenzo Protocol в режиме реального времени и торгуйте напрямую. Пары Цена Изменение за 24ч Объем за 24ч BANK / USDT $0,03888 $0,03888 $0,03888 -5,94% 17.85M (USDT) Торговля BANK / USD1 $0,03874 $0,03874 $0,03874 -6,41% 1.38M (USDT) Торговля