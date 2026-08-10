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Технический анализ Banana (BANANAS31) за сегодня

Технический анализ Banana (BANANAS31) за сегодня

Страница анализа Banana предоставляет сгенерированные ИИ данные о ежедневной динамике BANANAS31, ценовых тенденциях и ключевых технических индикаторах. На ней выделены потенциальные движения рынка, торговые возможности и заметные технические паттерны. Узнайте больше об анализе Banana ниже.

Изменение цены Banana (BANANAS31)

Текущая цена24ч7 дн.30 дн.90 дн.
$0,008539--+21,17%+7,61%-39,09%
Узнайте больше о цене Banana

Технические индикаторы Banana

Технический анализ рассматривает ценовое действие и общие индикаторы, чтобы понять тренд и импульс. Ниже представлен автоматический снэпшот Banana на нескольких временных интервалах, в котором кратко описывается текущий технический настрой и то, о чем график сигнализирует в дальнейшем. Это техническое чтение, а не гарантированный прогноз, поэтому, пожалуйста, проведите собственное исследование и управляйте рисками должным образом.

АктивнаяпродажаПродажаНейтральноПокупкаАктивнаяпокупка
Нейтрально
Продажа 11
Нейтрально 1
Покупка 14
Скользящие средние:ПокупкаПродажа 4Нейтрально 0Покупка 10
Технические индикаторы:ПродажаПродажа 7Нейтрально 1Покупка 4
Название
Классический
Фибоначчи
R3
0,008542
0,00854
R2
0,00854
0,008538
R1
0,008537
0,008537
PP
0,008535
0,008535
S1
0,008532
0,008533
S2
0,00853
0,008532
S3
0,008527
0,00853

Рыночные сигналы Banana

Текущий чистый объем открытых ордеров
0,18M
$7,02 M
$6,84 M
Отложенные покупки (USDT)
Отложенные продажи (USDT)
3-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
-0,02M
3-дневные активные покупки
$1,75 M
3-дневные активные продажи
$1,77 M
7-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
-0,01M
7-дневные активные покупки
$1,88 M
7-дневные активные продажи
$1,89 M

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Поток капитала Banana

Чистый притокЦена BANANAS31USDT
ИсторияЧистый притокЦена
2026-08-10$0,29 M0,01
2026-08-09$0,14 M0,01
2026-08-08$0,07 M0,01
2026-08-07-$0,03 M0,01
2026-08-06-$0,07 M0,01

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

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Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
BANANAS31/USDT
$0,008561
$0,008561$0,008561
-8,34%
24.31M (USDT)
BANANAS31/USDC
$0,008522
$0,008522$0,008522
-8,68%
6.00M (USDT)

Отказ от ответственности

Данная информация не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским, консультационным или любым другим связанным с этими услугами, а также не является советом по покупке, продаже или удержанию каких-либо активов. MEXC Обучение предоставляет информацию исключительно в справочных целях и не является советом по инвестициям. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски и проявляете осторожность при инвестировании. Платформа не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.

Калькулятор BANANAS31 в USD

Сумма

BANANAS31
BANANAS31
USD
USD

1 BANANAS31 = 0,008539 USD

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