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Передовая аналитика MEXC ИИ предоставляет ежедневные обновления по Comedian, включая технический анализ и инвестиционные возможности. Получите свежие ежедневные аналитические данные прямо сейчас!Передовая аналитика MEXC ИИ предоставляет ежедневные обновления по Comedian, включая технический анализ и инвестиционные возможности. Получите свежие ежедневные аналитические данные прямо сейчас!

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Технический анализ Comedian (BAN) за сегодня

Технический анализ Comedian (BAN) за сегодня

Страница анализа Comedian предоставляет сгенерированные ИИ данные о ежедневной динамике BAN, ценовых тенденциях и ключевых технических индикаторах. На ней выделены потенциальные движения рынка, торговые возможности и заметные технические паттерны. Узнайте больше об анализе Comedian ниже.

Изменение цены Comedian (BAN)

Текущая цена24ч7 дн.30 дн.90 дн.
$0,07277--+1,71%-2,01%-1,23%
Узнайте больше о цене Comedian

Технические индикаторы Comedian

Технический анализ рассматривает ценовое действие и общие индикаторы, чтобы понять тренд и импульс. Ниже представлен автоматический снэпшот Comedian на нескольких временных интервалах, в котором кратко описывается текущий технический настрой и то, о чем график сигнализирует в дальнейшем. Это техническое чтение, а не гарантированный прогноз, поэтому, пожалуйста, проведите собственное исследование и управляйте рисками должным образом.

АктивнаяпродажаПродажаНейтральноПокупкаАктивнаяпокупка
Покупка
Продажа 9
Нейтрально 2
Покупка 15
Скользящие средние:ПокупкаПродажа 5Нейтрально 1Покупка 8
Технические индикаторы:ПокупкаПродажа 4Нейтрально 1Покупка 7
Название
Классический
Фибоначчи
R3
0,07298
0,07296
R2
0,07296
0,07294
R1
0,07295
0,07294
PP
0,07293
0,07293
S1
0,07292
0,07291
S2
0,0729
0,07291
S3
0,07289
0,0729

Рыночные сигналы Comedian

Текущий чистый объем открытых ордеров
-0,06M
$5,59 M
$5,65 M
Отложенные покупки (USDT)
Отложенные продажи (USDT)
3-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
0,00M
3-дневные активные покупки
$0,08 M
3-дневные активные продажи
$0,08 M
7-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
0,00M
7-дневные активные покупки
$0,19 M
7-дневные активные продажи
$0,19 M

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Поток капитала Comedian

Чистый притокЦена BANUSDT
ИсторияЧистый притокЦена
2026-08-10$0,00 M0,07
2026-08-09-$0,02 M0,07
2026-08-08-$0,02 M0,07
2026-08-07-$0,01 M0,07
2026-08-06$0,00 M0,07

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

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Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
BAN/USDT
$0,07277
$0,07277$0,07277
+0,05%
983.44K (USDT)

Отказ от ответственности

Данная информация не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским, консультационным или любым другим связанным с этими услугами, а также не является советом по покупке, продаже или удержанию каких-либо активов. MEXC Обучение предоставляет информацию исключительно в справочных целях и не является советом по инвестициям. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски и проявляете осторожность при инвестировании. Платформа не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.

Калькулятор BAN в USD

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USD

1 BAN = 0,07277 USD

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