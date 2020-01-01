Токеномика Wolf Wif Ballz (BALLZ) Откройте для себя ключевую информацию о Wolf Wif Ballz (BALLZ), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Wolf Wif Ballz (BALLZ) Волк - не волк, если это не Wolf Wif $BALLZ. Официальный сайт: https://www.sitewifballz.meme/ Обозреватель блоков: https://solscan.io/token/9ZMEz6nmr4RWs92ASFKxFGfKpWw8cbUp2ZP3EhdqwWPr Купить BALLZ сейчас!

Токеномика и анализ цен Wolf Wif Ballz (BALLZ) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Wolf Wif Ballz (BALLZ), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Общее предложение: -- -- -- Оборотное предложение: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (полностью разводненная стоимость): -- -- -- Исторический максимум: $ 0,08599 $ 0,08599 $ 0,08599 Исторический минимум: $ 0,000073513645693214 $ 0,000073513645693214 $ 0,000073513645693214 Текущая цена: $ 0,0000865 $ 0,0000865 $ 0,0000865 Узнайте больше о цене Wolf Wif Ballz (BALLZ)

Токеномика Wolf Wif Ballz (BALLZ): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Wolf Wif Ballz (BALLZ) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов BALLZ, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов BALLZ. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой BALLZ, изучите текущую цену BALLZ!

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