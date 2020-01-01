Токеномика BLOCKAI (BAI) Откройте для себя ключевую информацию о BLOCKAI (BAI), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о BLOCKAI (BAI) BAI - это децентрализованная платформа, предоставляющая доступ к различным инструментам искусственного интеллекта без многочисленных регистраций, подписок и потери права собственности на данные. Пользователи платят за использование криптовалютой, получая доступ к новейшим инструментам искусственного интеллекта, включая авторские функции. BAI интегрируется с приложениями на основе блокчейна, повышая их совместимость. Поддерживаются такие технологии, как ChatGPT4-Turbo, DallE 3.0, Gemini 1.5, Orca Mini и Stable Diffusion 3.0. Разработка продолжается, планируется создание более сложных инструментов и интеграция в бизнес-процессы посредством принятия решений сообществом через DAO. Официальный сайт: https://blockai.dev Whitepaper: https://docs.blockai.dev/bai/whitepaper Обозреватель блоков: https://bscscan.com/address/0x10Da043D0B46e43B53B74a88AC60CCC28e2AFDf8 Купить BAI сейчас!

Токеномика и анализ цен BLOCKAI (BAI) Изучите ключевые данные о токеномике и цене BLOCKAI (BAI), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: -- -- -- Общее предложение: -- -- -- Оборотное предложение: -- -- -- FDV (полностью разводненная стоимость): -- -- -- Исторический максимум: $ 1,57 $ 1,57 $ 1,57 Исторический минимум: -- -- -- Текущая цена: $ 0,1231 $ 0,1231 $ 0,1231 Узнайте больше о цене BLOCKAI (BAI)

Токеномика BLOCKAI (BAI): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики BLOCKAI (BAI) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов BAI, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов BAI. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой BAI, изучите текущую цену BAI!

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