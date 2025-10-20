Что такое Bachi on Base (BACHI)

BACHI – это мемкоин на блокчейне Base, вдохновленный настоящей собакой породы сиба-ину, известной своей необычной способностью ходить на передних лапах. Эта редкая и игривая черта символизирует основную идею проекта – выход за рамки привычного. Объединяя вирусную силу мем-культуры с реальной историей, BACHI строит веселую децентрализованную экосистему с помощью вовлеченного сообщества, NFT и креативного контента. Проект делает акцент на прозрачности, безопасности и долгосрочной ценности, выходящей за пределы сиюминутного ажиотажа.

Токеномика Bachi on Base (BACHI)

Понимание токеномики Bachi on Base (BACHI) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена BACHI прямо сейчас!

Источники Bachi on Base

Для более глубокого понимания Bachi on Base рассмотрите возможность изучения дополнительных ресурсов, таких как Белая книга, официальный веб-сайт и другие публикации:

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Bachi on Base Сколько стоит Bachi on Base (BACHI) на сегодня? Актуальная цена BACHI в USD – 0,0001681 USD . Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным. Какова текущая цена BACHI в USD? $ 0,0001681 . Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь Текущая цена BACHI в USD составляет. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер Какова рыночная капитализация Bachi on Base? Рыночная капитализация BACHI составляет $ 98,59K USD . Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге. Каково циркулирующее предложение BACHI? Циркулирующее предложение BACHI составляет 586,50M USD . Какова была максимальная цена (ATH) BACHI? BACHI достиг максимальной цены (ATH) в 0,003823031716810274 USD . Какова была минимальная цена BACHI за все время (ATL)? BACHI достиг минимальной цены (ATL) в 0,000017265994794665 USD . Каков объем торгов BACHI? Объем торгов за последние 24 часа для BACHI составляет $ 20,56K USD . Вырастет ли BACHI в цене в этом году? BACHI может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены BACHI для более подробного анализа.

