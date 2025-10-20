Текущая цена Bachi on Base сегодня составляет 0.0001681 USD. Следите за обновлениями цены BACHI к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены BACHI прямо сейчас на MEXC.Текущая цена Bachi on Base сегодня составляет 0.0001681 USD. Следите за обновлениями цены BACHI к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены BACHI прямо сейчас на MEXC.

Логотип Bachi on Base

Bachi on Base Курс (BACHI)

Текущая цена 1 BACHI в USD:

$0,0001683
+2,49%1D
USD
График цены Bachi on Base (BACHI) в реальном времени
Страница обновлена: 2025-10-23 16:39:13 (UTC+8)

Информация о ценах Bachi on Base (BACHI) (USD)

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 0,0001551
Мин 24Ч
$ 0,0001721
Макс 24Ч

$ 0,0001551

$ 0,0001721

$ 0,003823031716810274

$ 0,000017265994794665

+1,94%

+2,49%

-25,49%

-25,49%

Текущая цена Bachi on Base (BACHI) составляет $ 0,0001681. За последние 24 часа BACHI торговался в диапазоне от $ 0,0001551 до $ 0,0001721, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена BACHI за все время составляет $ 0,003823031716810274, а минимальная – $ 0,000017265994794665.

Что касается краткосрочной динамики, BACHI изменился на +1,94% за последний час, на +2,49% за 24 часа и на -25,49% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.

Рыночная информация Bachi on Base (BACHI)

No.3078

$ 98,59K

$ 20,56K

$ 115,99K

586,50M

690 000 000

690 000 000

85,00%

BASE

Текущая рыночная капитализация Bachi on Base составляет $ 98,59K, при 24-часовом объеме торгов $ 20,56K. Циркулируещее обращение BACHI составляет 586,50M, а общее предложение – 690000000. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 115,99K.

История цен Bachi on Base (BACHI) в USD

Отслеживайте изменения цены Bachi on Base за сегодня, а также за 30, 60 и 90 дней:

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ +0,000004089+2,49%
30 дней$ -0,0001109-39,75%
60 дней$ -0,0008729-83,86%
90 дней$ -0,0011319-87,07%
Изменение цены Bachi on Base сегодня

Сегодня для BACHI зафиксировано изменение $ +0,000004089 (+2,49%), что отражает его последнюю активность на рынке.

Изменение цены Bachi on Base за 30-дн.

За последние 30 дней цена сместилась на $ -0,0001109 (-39,75%), что показывает краткосрочную эффективность токена.

Изменение цены Bachi on Base за 60-дн.

Если расширить обзор до 60 дн., то BACHI изменился на $ -0,0008729 (-83,86%), что дает более широкое представление о его эффективности.

Изменение цены Bachi on Base за 90-дн.

Если посмотреть на 90-дн. тренд, то цена двигалась по $ -0,0011319 (-87,07%), что дает представление о долгосрочной траектории токена.

Хотите получить полный исторический обзор цен и движений цены Bachi on Base (BACHI)?

Просмотеть страницу истории цен Bachi on Base.

Что такое Bachi on Base (BACHI)

BACHI – это мемкоин на блокчейне Base, вдохновленный настоящей собакой породы сиба-ину, известной своей необычной способностью ходить на передних лапах. Эта редкая и игривая черта символизирует основную идею проекта – выход за рамки привычного. Объединяя вирусную силу мем-культуры с реальной историей, BACHI строит веселую децентрализованную экосистему с помощью вовлеченного сообщества, NFT и креативного контента. Проект делает акцент на прозрачности, безопасности и долгосрочной ценности, выходящей за пределы сиюминутного ажиотажа.

Bachi on Base доступен на MEXC, обеспечивая удобство покупки, удержания, перевода и стейкинга токена непосредственно на нашей платформе. Независимо от того, являетесь ли вы опытным инвестором или новичком в мире криптовалют, MEXC предлагает удобный интерфейс и множество инструментов для эффективного управления вашими инвестициями в Bachi on Base. Для получения более подробной информации об этом токене мы приглашаем вас посетить нашу страницу, посвященную знакомству с цифровыми активами.

Кроме того, вы можете:
- Проверить доступность стейкинга BACHI, чтобы узнать, как вы можете заработать вознаграждение на своих активах.
- Прочитать обзоры и аналитику о Bachi on Base в нашем блоге, чтобы оставаться в курсе последних тенденций рынка и мнений экспертов.

Наши комплексные ресурсы созданы для того, чтобы сделать ваш процесс покупки Bachi on Base простым и информативным, гарантируя, что у вас есть все инструменты и знания, необходимые для уверенного инвестирования.

Прогноз цены Bachi on Base (USD)

Сколько будет стоить Bachi on Base (BACHI) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов Bachi on Base (BACHI) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для Bachi on Base.

Проверьте прогноз цены Bachi on Base!

Токеномика Bachi on Base (BACHI)

Понимание токеномики Bachi on Base (BACHI) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена BACHI прямо сейчас!

Как купить Bachi on Base (BACHI)

Ищете как купить Bachi on Base? Процесс прост и не требует особых усилий! Вы можете легко приобрести Bachi on Base на MEXC, следуя нашему пошаговому руководству по покупке. Мы предоставляем вам подробные инструкции и видеоуроки, демонстрирующие, как зарегистрироваться на MEXC и использовать различные удобные способы оплаты.

BACHI на местную валюту

1 Bachi on Base (BACHI) в VND
4,4235515
1 Bachi on Base (BACHI) в AUD
A$0,000257193
1 Bachi on Base (BACHI) в GBP
0,000124394
1 Bachi on Base (BACHI) в EUR
0,000144566
1 Bachi on Base (BACHI) в USD
$0,0001681
1 Bachi on Base (BACHI) в MYR
RM0,000709382
1 Bachi on Base (BACHI) в TRY
0,007056838
1 Bachi on Base (BACHI) в JPY
¥0,0255512
1 Bachi on Base (BACHI) в ARS
ARS$0,245042732
1 Bachi on Base (BACHI) в RUB
0,01364972
1 Bachi on Base (BACHI) в INR
0,014772628
1 Bachi on Base (BACHI) в IDR
Rp2,801665546
1 Bachi on Base (BACHI) в PHP
0,00985066
1 Bachi on Base (BACHI) в EGP
￡E.0,007991474
1 Bachi on Base (BACHI) в BRL
R$0,00090774
1 Bachi on Base (BACHI) в CAD
C$0,000233659
1 Bachi on Base (BACHI) в BDT
0,020521648
1 Bachi on Base (BACHI) в NGN
0,245758838
1 Bachi on Base (BACHI) в COP
$0,654085505
1 Bachi on Base (BACHI) в ZAR
R.0,002919897
1 Bachi on Base (BACHI) в UAH
0,00700977
1 Bachi on Base (BACHI) в TZS
T.Sh.0,417119978
1 Bachi on Base (BACHI) в VES
Bs0,035301
1 Bachi on Base (BACHI) в CLP
$0,159695
1 Bachi on Base (BACHI) в PKR
Rs0,04753868
1 Bachi on Base (BACHI) в KZT
0,090424352
1 Bachi on Base (BACHI) в THB
฿0,005505275
1 Bachi on Base (BACHI) в TWD
NT$0,005175799
1 Bachi on Base (BACHI) в AED
د.إ0,000616927
1 Bachi on Base (BACHI) в CHF
Fr0,000132799
1 Bachi on Base (BACHI) в HKD
HK$0,001306137
1 Bachi on Base (BACHI) в AMD
֏0,064183942
1 Bachi on Base (BACHI) в MAD
.د.م0,001551563
1 Bachi on Base (BACHI) в MXN
$0,003094721
1 Bachi on Base (BACHI) в SAR
ريال0,000630375
1 Bachi on Base (BACHI) в ETB
Br0,025204914
1 Bachi on Base (BACHI) в KES
KSh0,021716839
1 Bachi on Base (BACHI) в JOD
د.أ0,0001191829
1 Bachi on Base (BACHI) в PLN
0,000611884
1 Bachi on Base (BACHI) в RON
лв0,000736278
1 Bachi on Base (BACHI) в SEK
kr0,00158014
1 Bachi on Base (BACHI) в BGN
лв0,000282408
1 Bachi on Base (BACHI) в HUF
Ft0,056484962
1 Bachi on Base (BACHI) в CZK
0,003523376
1 Bachi on Base (BACHI) в KWD
د.ك0,0000514386
1 Bachi on Base (BACHI) в ILS
0,00055473
1 Bachi on Base (BACHI) в BOB
Bs0,001158209
1 Bachi on Base (BACHI) в AZN
0,00028577
1 Bachi on Base (BACHI) в TJS
SM0,00154652
1 Bachi on Base (BACHI) в GEL
0,00045387
1 Bachi on Base (BACHI) в AOA
Kz0,153234917
1 Bachi on Base (BACHI) в BHD
.د.ب0,0000633737
1 Bachi on Base (BACHI) в BMD
$0,0001681
1 Bachi on Base (BACHI) в DKK
kr0,001080883
1 Bachi on Base (BACHI) в HNL
L0,004409263
1 Bachi on Base (BACHI) в MUR
0,007653593
1 Bachi on Base (BACHI) в NAD
$0,002933345
1 Bachi on Base (BACHI) в NOK
kr0,001677638
1 Bachi on Base (BACHI) в NZD
$0,000290813
1 Bachi on Base (BACHI) в PAB
B/.0,0001681
1 Bachi on Base (BACHI) в PGK
K0,00070602
1 Bachi on Base (BACHI) в QAR
ر.ق0,000610203
1 Bachi on Base (BACHI) в RSD
дин.0,016973057
1 Bachi on Base (BACHI) в UZS
soʻm2,025300739
1 Bachi on Base (BACHI) в ALL
L0,013984239
1 Bachi on Base (BACHI) в ANG
ƒ0,000300899
1 Bachi on Base (BACHI) в AWG
ƒ0,00030258
1 Bachi on Base (BACHI) в BBD
$0,0003362
1 Bachi on Base (BACHI) в BAM
KM0,000282408
1 Bachi on Base (BACHI) в BIF
Fr0,4943821
1 Bachi on Base (BACHI) в BND
$0,000216849
1 Bachi on Base (BACHI) в BSD
$0,0001681
1 Bachi on Base (BACHI) в JMD
$0,026985093
1 Bachi on Base (BACHI) в KHR
0,677821225
1 Bachi on Base (BACHI) в KMF
Fr0,0712744
1 Bachi on Base (BACHI) в LAK
3,654347753
1 Bachi on Base (BACHI) в LKR
රු0,050907404
1 Bachi on Base (BACHI) в MDL
L0,002861062
1 Bachi on Base (BACHI) в MGA
Ar0,750445468
1 Bachi on Base (BACHI) в MOP
P0,001343119
1 Bachi on Base (BACHI) в MVR
0,00257193
1 Bachi on Base (BACHI) в MWK
MK0,29082981
1 Bachi on Base (BACHI) в MZN
MT0,01074159
1 Bachi on Base (BACHI) в NPR
रु0,023565939
1 Bachi on Base (BACHI) в PYG
1,1921652
1 Bachi on Base (BACHI) в RWF
Fr0,2435769
1 Bachi on Base (BACHI) в SBD
$0,001383463
1 Bachi on Base (BACHI) в SCR
0,002297927
1 Bachi on Base (BACHI) в SRD
$0,006663484
1 Bachi on Base (BACHI) в SVC
$0,001467513
1 Bachi on Base (BACHI) в SZL
L0,002933345
1 Bachi on Base (BACHI) в TMT
m0,000590031
1 Bachi on Base (BACHI) в TND
د.ت0,0004935416
1 Bachi on Base (BACHI) в TTD
$0,001138037
1 Bachi on Base (BACHI) в UGX
Sh0,5856604
1 Bachi on Base (BACHI) в XAF
Fr0,0949765
1 Bachi on Base (BACHI) в XCD
$0,00045387
1 Bachi on Base (BACHI) в XOF
Fr0,0949765
1 Bachi on Base (BACHI) в XPF
Fr0,0171462
1 Bachi on Base (BACHI) в BWP
P0,002410554
1 Bachi on Base (BACHI) в BZD
$0,0003362
1 Bachi on Base (BACHI) в CVE
$0,015971181
1 Bachi on Base (BACHI) в DJF
Fr0,0297537
1 Bachi on Base (BACHI) в DOP
$0,010665945
1 Bachi on Base (BACHI) в DZD
د.ج0,021933688
1 Bachi on Base (BACHI) в FJD
$0,00038663
1 Bachi on Base (BACHI) в GNF
Fr1,4616295
1 Bachi on Base (BACHI) в GTQ
Q0,001284284
1 Bachi on Base (BACHI) в GYD
$0,035107685
1 Bachi on Base (BACHI) в ISK
kr0,0205082

Источники Bachi on Base

Для более глубокого понимания Bachi on Base рассмотрите возможность изучения дополнительных ресурсов, таких как Белая книга, официальный веб-сайт и другие публикации:

Официальный сайт Bachi on Base
Обозреватель блоков

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Bachi on Base

Сколько стоит Bachi on Base (BACHI) на сегодня?
Актуальная цена BACHI в USD – 0,0001681 USD. Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным.
Какова текущая цена BACHI в USD?
Текущая цена BACHI в USD составляет $ 0,0001681. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер.
Какова рыночная капитализация Bachi on Base?
Рыночная капитализация BACHI составляет $ 98,59K USD. Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге.
Каково циркулирующее предложение BACHI?
Циркулирующее предложение BACHI составляет 586,50M USD.
Какова была максимальная цена (ATH) BACHI?
BACHI достиг максимальной цены (ATH) в 0,003823031716810274 USD.
Какова была минимальная цена BACHI за все время (ATL)?
BACHI достиг минимальной цены (ATL) в 0,000017265994794665 USD.
Каков объем торгов BACHI?
Объем торгов за последние 24 часа для BACHI составляет $ 20,56K USD.
Вырастет ли BACHI в цене в этом году?
BACHI может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены BACHI для более подробного анализа.
Страница обновлена: 2025-10-23 16:39:13 (UTC+8)

Отказ от ответственности

Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.

